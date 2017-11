Prohíben estacionar alrededor del nuevo Centro de Justicia Penal

Por razones de seguridad en torno al juicio a la banda de Los Monos , las autoridades policiales prohibieron el estacionamiento en la manzana comprendida por las calles Mitre, Virasoro, Sarmiento y Rueda. Los cuidacoches o trapitos también se vieron perjudicados por la restricción.





Los cuidacoches hablaron con el móvil de La Ocho y se quejaron porque la medidas de seguridad se tomaron sin previo aviso. "Acá no podemos trabajar. No avisaron nada. Nosotros acá juntamos las monedas para comer y ahora no nos dejan pasar", manifestó uno de los trapitos que prefirió no dar su nombre.









"No se permite el estacionamiento en ningún lado. Está todo cerrado. No hace un día que estamos trabajando acá. Llevamos varios años en la zona. Y nadie nos avisó nada. Todos se lavan las manos y queremos saber quién nos va a dar de comer", agregó otro muchacho.

Según los cuidacoche hasta los vecinos fueron advertidos de que si dejaran sus vehículos en esa zona serían removidos por las grúas".