Prisión preventiva para dos extorsionadores que pidieron $50 millones a un empresario de zona sur de Rosario

En el Centro de Justicia Penal se llevó a cabo una audiencia en la que el fiscal Federico Rébora imputó a Joel R, de 30 años, como responsable de una serie de extorsiones que cometió entre junio y agosto pasado en perjuicio de Facundo P., un empresario titular de una empresa de montaje, al que le pidió 50 millones de pesos para no atentar contra su familia. Luego de la exposición del fiscal y tras escuchar al defensor del imputado el juez Gonzalo Fernández Bussy dictaminó para Joel R. la prisión preventiva por dos años. El imputado actuó junto a Enzo G. 26, quien le habría dado los datos para extorsionar al empresario y en este caso el juez resolvió, en su carácter de copartícipe, una prisión preventiva contra Enzo G. de 90 días. Por otro lado sobre Joel R. pende una audiencia en la que será imputado por un homicidio ocurrido en julio pasado.

El fiscal Rébora detalló durante la audiencia que el sospechoso, Joel R., se habría comunicado varias veces con la familia P. y les relataba minuciosamente sus actividades diarias tanto como la manera en que uno de los integrantes estaba vestido; las propiedades de las que eran dueños; inclusive una casa fuera de la ciudad; los autos en que se movía los integrantes de la familia y sus recorridos habituales. Ante esto Facundo P. se mostró desconcertado ya que ignoraba de donde provenían las amenazas y los datos precisos. El monto solicitado para que la familia no tuviera problemas era de 50 millones "si no me das la plata te doy tutuca", le dijo el extorsionador.