Preventiva por dos años a Jonatan Riquelme por ordenar un homicidio e integrar una banda

En tanto, el otro imputado durante la audiencia e integrante de la banda de los Riquelme, César Matías A.M., actualmente detenido, se le atribuyó el delito de homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria . En este caso Riquelme fue sindicado como instigador y César A.M. como coautor funcional. El homicidio en cuestión es el de Alan Ferrari, ocurrido en agosto del 2022 en Ludueña sur.

César Matías A.M se encuentra en prisión preventiva efectiva y ya imputado por la misma asociación ilícita. La audiencia se llevó a cabo este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario y durante el acto los fiscales Adrián Spelta, María de los Ángeles Granato y Patricio Saldutti les atribuyeron a los dos distintos delitos. Riquelme fue detenido la semana anterior en la Ciudad de Buenos Aires, en un departamento que habitaba con su pareja, Jael Abril. D, en el barrio de Caballito.

En lo que hace a la asociación ilícita los fiscales atribuyeron a distintas personas formar parte de la banda en la que Jonatan Riquelme junto a su hermano, Francisco Riquelme. La banda criminal se dedicó a cometer "delitos contra la vida, contra las personas, contra la propiedad, contra la salud pública y contra la administración pública", y fueron perpetrados desde marzo del 2021 hasta junio del 2023, en Empalme Graneros, Ludueña y barrio Industrial.

Amigos de Alvarado

La organización estaba vinculada al conocido delincuente Esteban Alvarado y actuó sin oponentes hasta julio del 2021, cuando irrumpió la banda de Mauro Gerez, ligada al clan de la zona sur "Los Monos". En ese momento se desató una "guerra" entre bandas con el saldo de varios homicidios y los delitos de amenazas, venta de estupefacientes y tiroteos intimidatorios.

Entre los homicidios se cuenta el de Alan Agustín Ferrari, gestado el viernes 12 agosto del 2022 en De La Salle al 5800. Alan tenía 19 años y luego de llevarlo a ese domicilio con engaños lo maniataron y lo subieron a un auto para luego ejecutarlo a balazos al lado de un volquete de basura, en Matienzo y pasaje García Manzo, a 200 metros de la cancha de Tiro Federal.

>> Leer más: Nuevas acusaciones contra miembros de una banda vinculada a Alvarado en la zona noroeste

Los vecinos escucharon siete detonaciones y al asomarse a la puerta se toparon con el cuerpo del muchacho, maniatado de manos, con signos de haber sufrido un escopetazo y varios disparos en la cabeza. “Era un pibito. Muy joven. La verdad es que nosotros tenemos la fortuna de estar en una cuadra tranquila. Estamos muy asombrados por esto. Del otro lado de la vía es otra historia. Mucho más violenta. Pero hasta ahora acá esto no se veía”, dijo uno de los pocos vecinos que se dispuso a hablar con Leo Graciarena, el periodista de La Capital que lo entrevistó en esos días. Ese fue el quinto homicidio en Ludueña e Industrial de los 13 que se produjeron.

Planificar un homicidio

Para los fiscales, Jonatan Riquelme dio la orden de asesinarlo y ofreció dinero a cambio. Asimismo dio las instrucciones para que aumentara la promesa de pago si César Matías A.M aceptaba ingresarlo a un domicilio y torturar al chico.

César Matías A.M se comunicó vía Facebook con la víctima fingiendo estar interesado en una publicación realizada por éste instándolo a que vaya a su domicilio de calle De La Salle al 5800. Al ingresar al domicilio, fue atacado por César Matías A.M y al menos otra persona que, hasta el momento, no fue identificada, y que se presenta de improviso para maniatarlo y atacarlo.

A las 20.25 lo trasladan a Matienzo y García Manzo, donde lo ultiman de "doce 12 disparos de arma de fuego que provocan su muerte por traumatismo cráneo-encefálico", según consta en la imputación.

En cuanto al hecho de abuso de armas, se le atribuyó a Jonatan Riquelme que el 20 de abril de 2022 a las 18.30, en pasaje Franco al 2000 y junto a otras personas no identificadas, efectuó varias detonaciones de arma de fuego hacia un domicilio que funciona como almacén, impactando los disparos contra la ventana que da al frente del domicilio y dañando distintos electrodomésticos.