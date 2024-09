Presos de alto perfil con uniforme naranja: cuándo deben usarlo y qué pasa si no quieren

Manseri expresó que hoy “se pondrá en funcionamiento uniformes para la primera tanda de internos que se considerábamos como más urgente, es decir los internos de alto perfil nivel 1, es decir aquellos que aún intentan liderar las bandas narcos que afectan principalmente a la ciudad de Rosario y algunas en la ciudad de Santa Fe”.

“Queremos agradecer a todo el Poder Legislativo. Es una tranquilidad saber que hacemos esto en el marco de nuestra nueva ley de Ejecución de la Pena (Nº 14.243) puesta a regir en enero de este año. En su artículo 24, la norma nos permite categorizar a los internos e ir colocando progresivamente uniformes”, subrayó la titular de Asuntos Penales al explicar los alcances de la resolución del gobierno.

Uniformes carcelarios naranja02.jpg Las principales autoridades del área penal de la provincia en la presentación de los uniformes que se utilizan desde este lunes.

Masneri explicó los motivos de la selección del color naranja para distinguir a los reclusos de alto perfil.

“Hemos elegido un color llamativo, que no forma parte de los colores de nuestros uniformes. No hubiéremos elegido jamás gris, verde, azul que podrían relacionarse con las fuerzas de seguridad. Optamos por un color que favorece a la identificación. Con eso podremos controlar una circulación no permitida, y cualquier intento de fuga desde adentro de una unidad o bien en los escasos momentos cuando salen de las penitenciarías”, subrayó.

En ese sentido, agregó que “estos uniformes se utilizarán en todo momento para salir de los pabellones. Los internos no recibirán visitas, ni asistirán a audiencias virtuales o presenciales, ni acudirán a consultas médicas sin estos uniformes. Creemos que así marcamos una diferencia y nos adelantamos a lo que va a venir. Este es el primer paso. Es para los internos del Nivel Uno. Quedan los de niveles Dos y Tres, y este año se harán las licitaciones pertinentes para las adquisiciones. Los uniformes son propiedad del Estado y no de los internos”.

Uniformes carcelarios naranja01.jpg La secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Lucía Masneri, junto a funcionarios del Servicio Penitenciario, exhiben los uniformes naranja.

Con relación a los cuestionamientos que recibió el uso de uniformes de parte de los organismos de Derechos Humanos, Masneri dijo que le gustaría “conocer la normativa por la cual hacen ese planteo. Hasta las normas de Mandela permiten categorízar a los internos. Más allá de que nuestra ley lo permite explícitamente, y crea el capítulo de internos de alto perfil y teniendo en cuenta las necesidades de seguridad, me encantaría saber en qué normativa se amparan estos organismos. Los uniformes forman parte de la vida de un sistema penitenciario”.

¿Qué sucedería si un interno se niega usar el uniforme o lo rompe? Fue otra de las preguntas: “Si no quiere usar el uniforme y su vida no depende de esa salida, no accederá a la actividad que debía realizar, ya sea video conferencia, visita. Esa es la regla: se sale del pabellón con uniforme o no se sale. Y si rompen el uniforme, será considerado como un daño a un bien del estado. Es lo mismo romper un uniforme que una reja y o una pared. Constituyen un delito, una falta y tiene una consecuencia económica porque los uniformes se compraron y hay que reponerlos”.