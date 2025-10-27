El Torneo Regional del Litoral de rugby presenta las finales que se jugarán en el Jockey Club La Copa Banco Macro tiene a cuatro candidatos para levantarla y tres son de Rosario: Jockey Club, Duendes y Gimnasia, más Estudiantes de Paraná. 27 de octubre 2025 · 20:37hs

Celina Mutti Lovera Un festejo del gallardo ganador de la primera fase, Jockey Club. Ahora deberá refrendarlo en las finales del Torneo Regional del Litoral de urgby.

El Top 9 del Torneo Regional del Litoral vivirá este fin de semana su sábado de semifinales, mientras que una semana después los ganadores irán por ser el mejor del rugby de la región. Este miércoles se hará la presentación oficial de la Copa Macro, cuya etapa final se jugará en cancha del mejor de la primera fase: Jockey Club.

Jockey dominó ampliamente el recorrido del torneo, seguido de Estudiantes y con Duendes y Gimnasia más relegados. De hecho, GER entró en la última fecha.

Por eso ahora las semifinales serán Estudiantes y Duendes en primer lugar, y Jockey Club y Gimnasia en segundo.

La presentación de las finales del Torneo Regional del Litoral Lo que se determinará en la presentación de este miércoles, a las 19 horas, en el Auditorio Banco Macro de cortada Ricardone 1395, serán los horarios para el sábado. Mientras que el 8 de noviembre se disputará la gran final.

>>Leer más: GER se juega el pase a las semifinales del Regional del Litoral En la presentación, donde estará el comité organizador del TRL y Santa Fe Producciones, se entregarán las acreditaciones a los medios de prensa que se hayan registrado para cubrir el evento.