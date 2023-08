Parque Oeste bajo fuego: tiros, un crimen, una chica herida y la sombra del narcomenudeo

Los vecinos del Fonavi Parque Oeste viven días de tensión por una saga violenta con varias balaceras que dejaron, en distintos hechos, un joven asesinado y una adolescente herida de gravedad. En el barrio no hay dudas que se trata de una disputa relacionada a la venta de drogas. Todos conocen a la banda que controla el territorio, pero no hay precisiones de a qué se debe este recrudecimiento en una zona que ya sabe de broncas de este tipo, pero en la que se vivían tiempos de cierta calma. El último caso ocurrió la madrugada de este martes cuando una chica de 17 años recibió un balazo en la cabeza. La víctima es hermana de una joven asesinada en 2021 con más de treinta disparos.

Dinámicas

Los vecinos de ese sector del oeste rosarino aseguran que están en medio de un conflicto que se agravó la última semana. Pero, a su vez, cuando cuentan cómo viven en su barrio dejan en claro que si antes de estos hechos se vivían días de paz no era porque no había narcomenudeo, que parece ser el telón de fondo de esta bronca que se tensa con el paso de las horas. Solo con la descripción de las dinámicas con las que conviven queda claro que se trata de un territorio bajo el control de una banda específica, conocida por los vecinos y conformada por habitantes del barrio, que había instaurado ciertas formas de convivencia.

Una vecina que caminó unas cuadras con La Capital detalló algunas particularidades de estas calles del barrio Urquiza. "Al lado del kiosco de la esquina (Pedro Lino Funes y Cerrito) y en la otra de más allá (Teniente Agneta y Cerrito) están los que venden", contó la mujer. "Ellos se dan cuenta cuando viene alguien que no es del barrio, pero no te van a hacer nada, te van a ofrecer nomás", agregó.

"Son pibes del barrio que vimos crecer y que se fueron desparramando en esto de vender", contó la vecina. Y con una naturalidad que da pistas de la complejidad del asunto, aseguró: "Solo evitan que vendan otros que no son del barrio o que les roben a los vecinos". En ese contexto no es difícil distinguir quiénes no hablan de más para no exponer a esos "pibes del barrio" que vieron crecer y quienes no lo hacen tan solo por miedo. "Me reservo la opinión porque lamentablemente pase lo que pase yo tengo que venir a trabajar todos los días y si acá hablás y se enteran te matan", contó por su parte un comerciante de los tantos locales que hay en la zona.

Al parecer alguna otra banda ahora les está disputando su poder. En la zona también es conocido el grupo que supo estar comandado por Walter Daniel "Dulce" Abregú, detenido desde 2019 y condenado en 2021 a 8 años de prisión por tráfico de drogas. Esta gavilla había mantenido disputas con los Tripi, que aprovecharon la caída de "Dulce" para ganar territorio. Como si se tratara de un conflicto cíclico, distintas fuentes consultadas consideran la hipótesis de un nuevo capítulo de esta bronca ya histórica. Y en ese marco se inscribe el trasfondo de otro crimen reciente: el de Antonio Ezequiel López, un hombre de 35 años a quien se lo vinculaba a los Tripi y que el 10 de agosto fue asesinado a balazos en el barrio San Francisquito.

Herida

Estas apreciaciones de los vecinos surgieron horas después de un hecho violento que, por algunos indicios, pareciera que se trató de un enfrentamiento a balazos. El saldo fue una chica de 17 años herida de gravedad con un balazo en la cabeza. Se llama Lourdes Martina Guzmán y no tiene domicilio en la zona. Está internada en estado de gravedad en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Lo que pudo conocerse de este hecho es que la joven habían llegado a un kiosco de Pedro Lino Funes al 2200 en un Renault 11, junto su hermana de 24 años y un hombre de 46 años. Y que cuando se estaban retirando, casi en el cruce de Pedro Lino Funes y Cerrito se produjo un ataque a balazos del cual Lourdes resultó herida en el cráneo. Sus allegados la llevaron al Policlínico San Martín, donde realizaron las atenciones de urgencia para luego trasladarla al Heca.

Acerca de la mecánica del hecho no trascendieron mayores detalles. Sin embargo una serie de indicios sugieren que pudo tratarse de un enfrentamiento. En la escena, el gabinete criminalístico juntó de varios lugares vainas servidas de distintos calibres, 12 de .380 y 2 de 9 milímetros, lo que da cuenta de entrada que se utilizaron dos armas. Tampoco está claro si la víctima quedó en el medio del ataque o si los disparos fueron dirigidos a ella y sus acompañantes. Todo es parte de la investigación que quedó a cargo de la fiscal Marisol Fabbro.

Homicidio

Días antes de este hecho, y a pocos metros de distancia, un ataque con características similares dejó una víctima fatal. Cerca de las 21 del viernes 18 de agosto, un grupo que estaba en la puerta de una vivienda de Pedro Lino Funes y Ancuña fue atacado a tiros desde un auto.

Nicolás Acedo, el joven que en mayo pasado había sido condenado a 3 años de prisión condicional en la misma causa que juzgó a los hermanos Tripi, recibió un disparo en la cabeza y murió horas después, ya a la mañana del sábado. Entre los heridos estuvieron Melina Tripi, hermana de los sindicados al frente de la banda, y dos jóvenes más identificados como Ezequiel Andrés V. y Juan Manuel A.

Esa misma semana, el lunes 14 de agosto, otro ataque a balazos había conmocionado a los vecinos de Parque Oeste. Ocurrió a la tarde, en el cruce de Ancuña y Rouillón y a metros de un club donde había niños practicando deporte. El saldo fue de tres hombres de entre 28 y 32 años con heridas severas.

Una hermana asesinada

Casualidad o no, las historias de violencia en Rosario se empeñan en cruzarse. Lourdes Guzmán, la joven que pelea por su vida en el Heca tras la balacera de este martes, es hermana de Nerina Yanet Guzmán, una joven de 24 años que en diciembre de 2021 fue asesinada a balazos.

Junto a ella fue asesinada su pareja, Ricardo Sequeira, de 38 años. Lo escabroso del crimen estuvo en sus detalles: las víctimas fueron halladas en un camino de tierra de la zona noroeste de la ciudad, cercano a Avenida Suárez y la colectora de Circunvalación, en inmediaciones del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA). Estaban cubiertas por plásticos y una alfombra de auto, él tenía un disparo en la nunca y uno en la cabeza, ella 33 orificios de bala en todo el cuerpo.

Sobre ese crimen se supo que, días antes de ser asesinados, la pareja estaba viviendo en un hotel de Eva Perón al 6300. En ese marco, trascendió que Guzmán tenía antecedentes por robo calificado, por un hecho de 2015 por el cual había sido condenada a tres años de prisión condicional. Mientras que sobre Sequeira aparecían anotaciones por infracción a la ley de drogas en el año 2021. Ese contexto, el de un conflicto vinculado al comercio de drogas, fue el que apareció tras aquel doble crimen con claro sello mafioso.