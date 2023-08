Otro reclamo en zona sur para pedir justicia y el esclarecimiento del asesinato de Mauro Villamil

La noche del jueves las pancartas con las fotos de Mauro las sostenían sus amigos, parientes y su viuda. “Era una persona excelente, muy buen padre y marido. Nos dejó un vacío inmenso. Tenemos tres hijos y el más grande me pidió que quería irse con su padre, los dos mas chiquitos preguntan siempre y lo esperan todos los días”, dijo la joven viuda entre sollozos.

Una amiga de la familia fue casi la voz cantante: “Esperamos justicia por que aún no se sabe nada. El dolor es inmenso y le digo al señor intendente de Rosario: las plazas que hizo son hermosas pero no podemos disfrutarlas por que nos matan en medio de la calle, como a Mauro, él fue una víctima del abandono político. Rosario necesita que se actué y ya no se puede seguir con estas muertes”, enfatizó.