Fuerte reclamo de justicia a un mes del asesinato de Mauro Villamil

Además, visiblemente angustiada relato: "Tengo tres criaturas que están esperando a su padre y no va a volver".

Por su parte, el hermano de Mauro aseguró que "a lo único que nos queda es estar acá y reclamar justicia. Nadie nos llamó para decirnos nada. Hay que seguir esperando. Estamos a la espera de que nos digan algo coherente y que nos escuchen".

"El barrio no es el mismo sin Mauro, todos lo extrañamos. Seguimos con miedo. ¿Cómo salimos a trabajar?¿Cómo salimos a comprar? Seguimos contando víctimas, seguimos contando muertos, esto no da para mas", se quejó un amigo de Villamil.

Entre todas las voces que se juntaron para reclamar, la mayoría coincidió en que "no hay respuestas de la Justicia, no vemos que se esté tomando ninguna medida concreta" y que "no tenemos seguridad, nadie nos cuida, todos los días hay un muerto, no se puede vivir más así".