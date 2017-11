Flamarión y Gutiérrez, el lugar del accidente.

Foto: Héctor Río / La Capital

Una nena de tres años fue atropellada y murió tras ser impactada por un vehículo particular esta tarde en la zona sur de la ciudad. En el auto viajaban cuatro agentes de la Polícia Científica.



El hecho ocurrió en la zona de Flamarion y Gutiérrez, donde por causas que se investigan, el vehículo chocó a Ailén Eluney Díaz, de 3 años, quien fue trasladada por el mismo móvil al Hospital Roque Sáenz Peña, donde falleció más tarde debido a los politraumatismos.



"Por lo que nos dice la abuela la nena estaba sentada en la vereda junto a ella y en un momento dado se levantó y después se produjo el impacto", contó al fiscal de Homicidios Culposos en turno, Valeria Piazza, quien se entrevistó con familiares en el Sáenz Peña.



La fiscal también aclaró que, de acuerdo a lo que le informó la abuela, el vehículo "no venía a gran velocidad". No obstante, el automóvil, el que estaba haciendo tareas de investigación para la PDI, está siendo sometido a las pericias de rigor, que estarán a cargo de Gendarmería.



En tanto, las cuatro personas que viajaban en el vehículo están siendo sometidos a los exámenes de rigor, es decir alcoholemia y alcoholuria.



Como en el siniestro vial intervinieron agentes de la Policía Científica, la fiscalía convocó a personal de la División Judicial para realizar las investigaciones, mientras que las pericias posteriores quedarán a cargo de Gendarmería o la Policía Federal, según comentó la fiscal.



