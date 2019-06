Lo matan a balazos en la puerta de la casa de unos amigos

En la cuadra de Paraguay al 3000, donde estaba la villa La Lata, pocos conocían a Eric García ni a la pareja que vive en la casa donde él estaba de visita la noche del sábado. Lo cierto es que apenas comenzada la madrugada del domingo salió a la puerta de calle y desde un auto le dispararon varias veces. Un balazo atravesó su cabeza y lo mató al instante. Según vecinos, en esa vivienda residía hace un mes "gente que tenía muchos problemas y ya les habían baleado la casa".

Al parecer García estaba en la casa de la pareja que vive actualmente en la casa cuando salió "para buscar algo de un auto, no sabemos si el de él o del muchacho que vive ahí. Dicen que desde otro auto le tiraron", contó ayer un residente de la cuadra. También se decía que la víctima "estaba cargando algo en un auto" cuando pasaron y dispararon.

Según la información preliminar recabada por los investigadores policiales, la pareja dueña de casa salió a la calle cuando escuchó los tiros y así encontraron un cartel en el que los agresores les reclamaban que dejaran la casa porque de lo contrario volverían a "tener novedades".

Según trascendió de fuentes allegadas a la causa la balacera se perpetró "sin mediar palabra cuando le dispararon desde un auto que los testigos no pudieron identificar" en una zona donde "no hay cámaras de vigilancia".

Reticentes a la hora de contar lo que "dice" el barrio, algunos vecinos sostuvieron que "esa casa es alquilada y la pareja que vive ahí no es muy dada. Saludan nomás. Antes vivía gente que era de por acá cerca, pero ya los habían baleado hace un tiempo".

"A esta pareja le alquila la casa una vecina de acá a la vuelta, pero ella no tiene nada que ver. Antes vivían sus padres, que fallecieron, pero en la casa nunca hubo ni un búnker de drogas ni nada por el estilo", agregó un vecino.

Otros vecinos contaron que "se escucharon por lo menos cinco tiros". En la puerta de la vivienda, que tiene una retiración de jardín, se podían ver al menos tres impactos de bala que habían dejado huellas en la pared. Ayer por la tarde en la casa no había nadie pero por las huellas de agua y el aroma a cloro evidentemente alguien había lavado la sangre y un vecino que pasó en moto se persignó al llegar a la puerta de la casa.

Eric García tenía 22 años y estaba domiciliado en República al 4200 de Villa Gobernador Gálvez y hasta ayer no había trascendido nada de su historia personal.

"No vimos nada, sólo el cuerpo tirado en el patiecito de la puerta. A los que viven ahí tampoco los conocemos, pero no son del barrio ni de acá cerca, seguro que no", contaron unos adolescentes en la cuadra.

El fiscal de Homicidios Ademar Bianchini tomó la causa y ordenó al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) el relevamiento de cámaras, la toma de testimonios y la pericia a las vainas levantadas en la escena.

El fiscal, además, investiga un antecedente de ataque al domicilio donde estaba la víctima, que se habría producido meses atrás. Esa línea de investigación fue también corroborada por algunos vecinos con los cuales se mantuvo entrevistas.

El cartel que dejaron en la puerta de la vivienda también fue relevado por los investigadores y se especulaba con que la balacera podría haber sido destinada a otra familia.