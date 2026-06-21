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Las películas más esperadas del invierno: temporada de tanques

En los próximos meses llegan a las salas filmes convocantes como una nueva entrega del universo Spider-Man y los más recientes trabajos de Nolan y Ridley Scott

21 de junio 2026 · 08:00hs
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Matt Damon protagoniza La odisea

Matt Damon protagoniza "La odisea", la nueva película de Christopher Nolan, uno de los estrenos destacados del invierno en el cine

El 2026 viene siendo un gran año para el cine. El verano trajo los estrenos de la temporada de premios, y el otoño el regreso de grandes directores como Steven Spielberg y Pedro Almodóvar y otro batacazo del terror independiente, de la mano de los fenómenos que fueron “Backrooms” y “Obsesión”.

El invierno, temporada ideal para ir al cine y marcada por el receso escolar, estará dominado como de costumbre por grandes tanques. Desde la vuelta de franquicias muy queridas por el público como los Minions o Spider-Man, hasta lo nuevo de Ridley Scott y de Christopher Nolan, habrá de todo para ver en salas.

A continuación, una lista de las películas que llegan en el tercer trimestre del 2026:

“Minions y monstruos” - 25 de junio

El primer gran estreno de la temporada es la tercera entrega de la saga de los Minions, derivada de la exitosa “Mi villano favorito”. Al igual que todas las películas de este universo, estará dirigida por el francés Pierre Coffin, ganador del Oscar en 2014 por “Mi villano favorito 2”, y responsable además de las características voces de los Minions.

La primera película dedicada a los ayudantes de villanos más famosos del mundo mostró cómo las criaturas acompañaban a todos los malos de la historia. La segunda se centró en el vínculo de los Minions con Gru, que desde chico aspiraba a ser un gran villano. Esta vez, se narrará “la historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon”. Un cruce que se anticipa divertido e ideal para los adultos cinéfilos que lleguen a las salas.

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“Moana” - 9 de julio

Siguiendo con las propuestas ideales para toda la familia, llega la versión live-action (no animada) de la popular “Moana” de Disney. La historia y la música será la misma que la de la película animada de 2016, sólo que con actores reales. Dwayne “La roca” Johnson retomará su rol como Maui (al que le había puesto la voz en las dos entregas animadas), y la joven Catherine Lagaaia ocupará el rol protagónico.

“La odisea” - 16 de julio

Uno de los estrenos más anticipados del año (queda ver si con razón o no), es la adaptación de Christopher Nolan de la épica atribuida a Homero. De esta manera, el director ganador del Oscar por “Oppenheimer” abandona definitivamente la ciencia ficción y las temáticas vinculadas a la física, y se arroja a la ficción histórica. Por supuesto, no deja de lado la grandilocuencia que caracteriza sus propuestas, sino que la redobla.

El elenco, encabezado por Matt Damon como Odiseo, está integrado por estrellas como Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson, Lupita N’yongo, Jon Bernthal, John Leguizamo, Benny Safdie y Mia Goth. Los adelantos del filme generaron debate en redes entre los historiadores, que señalaron disonancias entre las imágenes de Nolan y la época que busca representar, y los fanáticos del director, que defendieron la construcción ficticia.

>> Leer más: La crisis del cine de franquicias y el ascenso del terror independiente

“Spider-Man: Un nuevo día” - 30 de julio

Otra muy esperada por los más chicos es la nueva de “Spider-Man”, que llega cinco años después de “Sin camino a casa”. Es la cuarta de esta iteración de la historia superhéroe dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. En esta entrega, Peter Parker (Tom Holland) arranca la facultad con la esperanza de dejar a su alter-ego con poderes atrás. Sin embargo, la aparición de nuevas amenazas hace que vuelva a calzarse el traje y proteger a la ciudad de Nueva York de manera anónima. El elenco, como siempre, contará también con Zendaya y Jon Bernthal, y sumará a tres nuevas estrellas surgidas del mundo de las series: Sadie Sink (Max de “Stranger Things”), Liza Colón-Zayas (Tine de “El oso”) y Tramell Tillman (Milchick en “Severance”).

“La guerra de los últimos” - 27 de agosto

Vuelve Ridley Scott y, al igual que hizo este año Steven Spielberg (con “El día de la revelación”), vuelve a la ciencia ficción. Casi una década después de “Alien: Covenant”, y tras varios dramas y dramas históricos, el director retoma uno de los géneros en los que más se destacó.

“La guerra de los últimos” está basada en la novela homónima de Peter Heller, publicada en 2012. Ambientada en un mundo post apocalíptico devastado por una pandemia, se centra en la historia de Hig (Jacob Elordi) y Bangley (Josh Brolin), que viven aislados en un refugio. Una misteriosa transmisión de radio los impulsa a aventurarse hacia el afuera, en búsqueda de nuevos vestigios de humanidad. El elenco lo completan Guy Pearce, Benedict Wong, y las grandísimas Margaret Qualey y Allison Janney.

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“Hechizo de Amor: la magia continúa” - 11 de septiembre

La nostalgia millenial sigue haciendo lo suyo en la industria del cine. Después del exitazo de “El diablo viste a la moda 2”, llega una secuela de un clásico de los noventa que marcó a varias generaciones: “Hechizo de amor”, con Nicole Kidman y Sandra Bullock. La dupla interpretaba a dos hermanas brujas que lidiaban con la maldición familiar que sentenciaba la muerte de cualquier hombre del cual se enamoraran.

Esta nueva entrega no es totalmente caprichosa, sino que está basada en la novela de Alice Hoffman de 2021, “The Book of Magic”, una secuela de la novela original. Situada veinticinco años después de la historia, retoma la historia de las hermanas Owen (y a sus tías interpretadas por Stockard Channing y Dianne Wiest). La hija de Sally (Bullock) descubre nuevos secretos familiares y empieza a desarrollar sus propios poderes oscuros, lo cual fuerza a todo el clan a confrontar la maldición que les acecha hace décadas.

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“Resident Evil” - 17 de septiembre

Aunque parezca increíble, se estrena otra “Resident Evil”. Para quienes gustan de este universo, basado en la popular saga de videojuegos, y se habían resignado después de varias entregas fallidas, hay una nueva esperanza. Esta versión reinicia la saga cinematográfica (por segunda vez) y está dirigida por Zach Cregger, que viene de realizar dos películas de terror muy celebradas como “Barbarian” y “La hora de la desaparición”.

Según se adelantó, contará una historia original sin relación con las películas anteriores e inspirada en los primeros videojuegos de la serie. El elenco estará integrado por nombres en ascenso, como Austin Abrams (brillante en “La hora de la desaparición”), Zach Cherry (Dylan en “Severance”), Kali Reis (“True Detective: Night Country”) y Paul Walter Hauser (“Richard Jewell”, “Yo, Tonya”). Hay que ver si toda esta combinación de factores hace que “Resident Evil” vuelva a ser un material que den ganas de ver, y sobre todo en salas.

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