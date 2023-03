"Lo conseguí, ahora vamos por todos los que mataron a nuestras familias"

La fiscal Gisella Paolicelli, había sostenido en su alegato de clausura del juicio oral y público que se le siguió a Cajal que al muchacho “se lo situó en el lugar del crimen, pero no en el rol que tuvo” , es decir que no pudo probarse que haya sido el ejecutor material de Cejas.

El auto en el que iba Cajal, según determinó la Justicia, dio varias vueltas por la zona hasta que se detuvo delante del auto de Cejas y tres hombres descendieron rápidamente. Entonces uno de ellos efectuó un disparo al aire y amenazó a dos taxistas que charlaban frente a la puerta del hospital a la espera de pasajeros para que no intervengan. En esas circunstancias uno de los maleantes abrió la puerta del lado del acompañante y sacó por la fuerza a Ana María. En tanto, otros dos rompieron la ventanilla del conductor, abrieron la puerta y uno de ellos efectuó un disparo ante la resistencia del Oso, alcanzándolo en el tórax. Tras ello lo bajaron malherido y uno de los homicidas ocupó su lugar para escapar de la escena en el Onix blanco por Gaboto hacia el este y luego por Corrientes hacia el sur, de contramano. Mientras tanto, el Onix negro en el cual la banda se movía escapó detrás del auto recién robado. Cejas quedó tirado en la calle y fue atendido por personal médico del hospital Español que nada pudo hacer para salvarle la vida.

En el marco de la investigación varios implicados en el crimen fueron capturados, entre ellos Cajal y un menor que está siendo juzgado en los Tribunales de ese fuero. En tanto, el auto del Oso fue hallado poco más tarde en un taller de Ituzaingó al 7300 y por encubrir lo ocurrido y guardar el auto robado, en febrero de 2022 fue condenado a 4 años de prisión efectiva Claudio Blanco, dueño de esa propiedad.

En su alegato de cierre la defensora pública de Cajal, Celia Pasquali, manifestó que su pupilo “estuvo en el lugar del crimen, pero el dolo fue el robo, no hubo intención de matar” y por eso pidió el cambio de carátula. Pero no tuvo éxito aunque la misma fiscal no aseguró que Cajal haya sido el asesino pero sí partícipe.

Al momento de la lectura del veredicto Cajal, que estaba impecablemente vestido con una remera con motivos de básquet y el pelo húmedo con un flequillo sobre su rostro moreno, estuvo inmutable y mirando al piso. Al escuchar la pena no atinó absolutamente a nada. Y poco después su defensora le dijo que apelarían el fallo: “Es una condena desmedida”, le diría a La Capital.

Sólo un alivio al dolor

En tanto, Ana María se aferró al brazo de uno de sus familiares y su cuerpo se aflojó. Estaba conmocionada, pero bien. “Lo conseguí...”, dijo Ana María apenas salió de la sala y frente a una decena de periodistas. Otros familiares y amigos se fueron acercando a ella para abrazarla y llorar juntos. “Esto recién empieza. Vamos a ir por los otros y vamos además por todos los que mataron a nuestros familiares, lo de todas las víctimas. Lo hicimos entre todos”, les dijo.

Luego declaró ante los periodistas: “Es lo que tanto esperábamos todos. No se si estoy contenta, sé que tengo paz para mi hijo. Creo en la Justicia y en la fiscal. Creo que se viene un cambio positivo en la Justicia. Hasta que no aparezcan los otros dos no vamos a parar. Cuando escuché la sentencia el corazón casi me estalla, es mucho dolor lo que me pasó y no se lo deseo a nadie”, dijo recordando que su esposo falleció nueve días después del crimen del Oso por una descompensación cardíaca.

Momento después la fiscal Georgina Paolicelli ratificó su postura. “Pudimos determinar que Cajal estuvo en el lugar del hecho y localizar su teléfono allí. Lo importante es que la Fiscalía acreditó que cuatro personas tenían un plan conjunto y una organización previa; una distribución de roles, que se conocían y que todos tenían manejo de armas de fuego además de toda la logística para lo que se iba a hacer después con el auto robado. Dos tenían armas. El rol de Cajal no lo pudimos determinar, sí que estuvo en el lugar y que, o bien se quedó en el vehículo en el que llgaron, o bien participó del crimen. Lo importante es que se acreditó el plan conjunto”, sentenció la funcionaria.

El 20 de octubre de 2020, en el marco de la pesquisa por el crimen del Oso, se hizo un procedimiento en Margis al 5000, en la villa Flammarión de la zona sur de la ciudad. Allí fueron detenidos tanto Leonardo Cajal como Gabriel Elías O., entonces de 25 años, quien más tarde sería desvinculado del caso Cejas. La policía había llegado a ellos por un llamado al 911 que alertó sobre un Renault Kangoo estacionado frente a esa casa. Según el llamado el utilitario había sido robado esa mañana y usado para realizar al menos dos arrebatos. Además de Cajal y Gabriel O. fueron dentenidas otras personas, entre ellos un chico de 15 años que quedó ligado a la banda que mató al Oso Cejas y cuyo expediente está en manos del juez de Menores Estanislao Surraco.

La investigación no se quedó allí y avanzó a partir de información de calle y de las cámaras de videovigilancia relevadas en su momento. Así se supo que el auto de Cejas había estado en esa casa de calle Margis “enfriándose” hasta que fue trasladado al taller de Ituzaingó al 7300 donde finalmente fue hallado. En tanto, el 24 de septiembre de 2020 la Agencia de Investigación Criminal (AIC) allanó seis domicilios de villa La Lata en procura de la detención de los otros supuestos implicados en el homicidio de Sebastián Cejas pero no dieron con los sospechosos, los dos muchachos que junto a Cajal y el menor asesinaron al Oso para robarle el auto. .