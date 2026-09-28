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Cardón continúa creciendo con un nuevo local en la ciudad de Funes

La marca argentina abrió hoy un nuevo espacio de más de 200 m² en Funes. El local incorpora el renovado concepto de diseño y arquitectura de Cardón y presenta la nueva Colección Primavera Verano 2027.

28 de septiembre 2026 · 15:15hs
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Cardón continúa creciendo con un nuevo local en la ciudad de Funes

Cardón, una de las marcas argentinas de indumentaria y estilo de vida con mayor presencia y trayectoria en el mercado nacional, continúa consolidando su crecimiento con la apertura de un nuevo local en la ciudad de Funes, provincia de Santa Fe.

El nuevo Cardón abrió sus puertas este viernes 25 de septiembre en Av. Fuerza Aérea 3015, local 2, en una zona de fuerte desarrollo residencial y comercial.

Funes se ha consolidado en los últimos años como una de las localidades más valoradas de la región por su tranquilidad, su entorno residencial y su calidad de vida. Su cercanía con Rosario, junto con el crecimiento de nuevos barrios, desarrollos inmobiliarios y propuestas comerciales, la convirtió en un destino elegido por numerosas familias para vivir y desarrollar allí su vida cotidiana.

Con una superficie de más de 200 metros cuadrados, el nuevo espacio incorpora el renovado concepto de diseño y arquitectura de Cardón, con una imagen más contemporánea y una nueva propuesta de mobiliario y exhibición, manteniendo materiales, detalles y elementos que forman parte de la identidad de la marca.

Quienes visiten el local ya pueden conocer la Colección Primavera Verano 2027, una propuesta que renueva el universo Cardón para la nueva temporada.

La familia Foppiani está al frente del nuevo local y cuenta con una sólida y exitosa trayectoria junto a Cardón en la región. Desde Rosario gestiona La Casona Cardón, en Córdoba 1838, y Cardón Alto Rosario Shopping, a los que ahora se suma esta nueva apertura en Funes.

La llegada de Cardón acompaña el crecimiento de una ciudad que combina un marcado perfil residencial con un desarrollo comercial cada vez más importante, acercando la propuesta de la marca a una zona donde ya reside una parte significativa de los clientes actuales de sus locales rosarinos.

Con esta apertura, Cardón reafirma su crecimiento y fortalece su posicionamiento en el mercado argentino.

Cardón Funes

Av. Fuerza Aérea 3015, local 2

Funes, Santa Fe

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