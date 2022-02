Le robaron el auto con las herramientas de trabajo y lo necesita para mantener a su familia

El fútbol volvió a rodar, pero lo que no que no tiene descanso son los robos como el que le ocurrió a un albañil de 28 años, quien este jueves por la noche salió a buscar unas pertenencias a su auto y se encontró con que ya no estaba. Se lo habían robado instantes antes, de acuerdo a las imágenes que pudo ver gracias a las cámaras de seguridad que le proveyeron los vecinos de la cuadra. "Esto me arruina", lamentó, ya que con el auto, una cupé Renault Fuego full, también perdió sus herramientas de trabajo cuyo valor está valuado en el medio millón de pesos.