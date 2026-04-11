En Newell's hubo un segundo encuentro entre oficialismo y oposición: de qué hablaron

El cónclave se llevó a cabo en el palco oficial del Coloso Marcelo Bielsa y se tocaron varios temas de la actualidad rojinegra.

Oficialismo y oposición en Newell's volvieron a encontrarse para tratar de encontrar consensos en torno a algunos temas candentes del club.

A pesar de las dos victorias consecutivas en la Liga Profesional, que le dieron un poco de aire en la lucha por no descender, la dirigencia de Newell's se juntó por segunda vez con parte de la oposición, en la búsqueda de encontrar consenso en temas cruciales de la actualidad rojinegra.

El primer encuentro se había desarrollado horas antes del triunfo ante Gimnasia de Mendoza, el sábado 21 de marzo, y tras un par de cancelaciones por diversos motivos tanto del oficialismo como de la oposición. El segundo se hizo esperar y finalmente se concretó este sábado por la mañana.

Por el oficialismo estuvieron presentes el presidente Ignacio Boero, el vicepresidente segundo Hernán Botta y el vocal Pablo Cerra. Por la oposición se presentaron Julián González, Juan Cuneo, Diego Calderani y Tomás Gago (todos de Fuerza Leprosa),y Guillermo Muñoz y Gabriel Lalima (de la agrupación 8 de Marzo).

La sucesión de Roberto Sensini y Fernando Bacci

Uno de los puntos trascendentales del encuentro era conocer cómo está la búsqueda del nuevo encargado del fútbol rojinegro tras la salida de Roberto Sensini y Fernando Bacci. Se puso sobre la mesa el nombre de Hernán Bernardello como opción para la fusión de áreas, pero desde el oficialismo dejaron en claro que se tomarán unos días para definir la búsqueda.

Además, se profundizó en el cambio de estatuto, algo que hace tiempo se intenta modificar y, por sobre todas las cosas, actualizar. Es que el actual quedó viejo Justamente, tanto este ítem como el resultado de la auditoría se pondrían a disposición de los socios en la asamblea que en principio se llevaría a cabo en mayo.

Por supuesto, en el temario también se habló del momento futbolístico de Newell's. Desde los canales de comunicación oficiales se informó: "El encuentro se desarrolló en un muy buen clima, con una predisposición común al diálogo y a la construcción colectiva, entendiendo el momento que atraviesa la institución y la importancia de generar espacios de intercambio que permitan fortalecerla".

La dirigencia rojinegra agregó: "Ambas partes acordaron dar continuidad a estas reuniones, pautando un nuevo encuentro hacia fines del corriente mes".

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Cúneo: "Seguiremos haciendo estas reuniones"

Tras el encuentro, el excandiato a presidente en las últimas elecciones por Fuerza Leprosa, Juan Cúneo, le dijo a Ovación: "Se habló del tema futbolístico, con respecto al director deportivo nos manifestaron que se van a tomar un tiempo más".

Y agregó: "Se habló de la asamblea que se viene en mayo, también del estatuto y la auditoría. Seguiremos haciendo estas reuniones, una vez cada 30 días, para intercambiar opiniones. Nosotros llevamos algunas propuestas, como lo hizo la otra agrupación. Fue en buenos términos. Siempre es bueno tener un diálogo fluido".