La Justicia de Rosario condenó a diez años de prisión a un hombre por tentativa de homicidio doblemente calificado, luego de que apuñalara diez veces por la espalda a su expareja el pasado julio de 2016.

El tribunal de la sala N°7 del Nuevo Centro de Justicia Penal, integrado por el juez de primera instancia Carlos Leiva, encontró culpable a Cristian Luis Contreras, de 41 años, a la pena de diez años de prisión efectiva por el delito de tentativa de homicidio doblemente calificado por haber mantenido una relación de pareja y convivencia y mediar violencia de género; además de ser acusado por amenazas simples.

La fiscal Luciana Vallarella, de la oficina de Violencia de Género, acusó formalmente a Contreras por haber atacado a su expareja, Marisa Alejandra S., de 33 años, a la que esperó en la puerta de su casa en la madrugada del 7 de julio de 2016. Cuando la víctima se disponía a ingresar a su domicilio, Contreras se le acercó blandiendo un arma blanca y la apuñaló en el cuello.

Mientras ella escapaba del lugar rumbo a la casa de una amiga, el atacante la persiguió y continuó asestándole puñaladas en la espalda. "Corrí y me seguía apuñalando por la espalda. Llegué hasta el portón de Liliana y quise abrir, pero la reja estaba cerrada. Empecé a gritar que me abriera. Ahí él me alcanza y se me viene encima. No me acuerdo nada más. Me desmayé con él arriba mío mientras me golpeaba", relató la mujer. Cuando sus amigas salieron a socorrerla, el agresor se dio a la fuga.

También se le imputa el hecho del 10 de julio del mismo año, cuando la víctima se encontraba almorzando en su casa con unos amigos y Contreras, tras ingresar por la ventana, insultó a su expareja y le gritó: "Tengo una bala para vos".

La defensa del imputado estuvo a cargo de Leonel Botta.