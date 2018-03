La pista narco aparece detrás del asesinato de una adolescente

La investigación judicial que busca establecer cómo fue el crimen de la joven Melani Mansilla, ocurrido el pasado miércoles en Laguna del Desierto al 4400, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe, sumó un nuevo dato y apunta a un trasfondo vinculado a la venta de drogas en la capital provincial.

El vínculo fue develado por el fiscal que investiga el caso, Jorge Nessier, quien ayer solicitó la prisión preventiva para Matías "Titi" P., de 24 años, en una audiencia llevada a cabo en los Tribunales santafesinos. En ese marco, el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Jorge Patrizi, resolvió hacer lugar al pedido del fiscal que investiga el crimen de la joven de 20 años.

Además, en la misma audiencia fue acusado el futbolista Jonatan "Bunga" S., de 23 años, como coautor del crimen calificado por uso de armas de fuego y el martes el magistrado dispondrá si le dicta la prisión preventiva o deja que siga el proceso en libertad. El muchacho, quien se presentó de manera espontánea junto a su abogado, Ignacio Alfonso, es parte del plantel del club Ciclón Racing que participa de la Liga Santafesina de fútbol y según fuentes de la causa hizo las inferiores en Newell's Old Boys de Rosario.

Por no querer vender

Para el fiscal, el móvil del crimen está asociado a un amigo de la víctima, un adolescente de 15 años que la noche del hecho se encontraba con Melani en la vivienda del barrio Barranquitas Oeste donde ocurrió el trágico ataque. Es que según los testimonios aportados en la causa (hay seis testigos), el muchacho se negó a vender drogas para un clan narco con base en la barriada.

Para los investigadores esa situación fue el motivo para que al menos cuatro personas se dirija hacia la propiedad de Laguna del Desierto al 4400 y desde la esquina, a pocos metros de allí, disparen a mansalva hacia donde se encontraban Melani y el adolescente que resultó ileso.

En aquella balacera hubo siete disparos, uno de ellos impactó en el parietal derecho de Melani Mansilla, la cual quedó tirada en la vereda hasta que fue trasladada al Hospital José María Cullen, donde falleció dos horas después.

Detenido

Los caminos de la investigación culminaron en la detención de "Titi", a quien se acusa como autor del disparo que terminó con la vida de la joven de 20 años, ya que el mismo fue reconocido por el menor que pudo salvarse de las balas. Fue este adolescente también el que reconoció a dos de los tiradores que se apostaron sobre calle Bolivia y su intersección con Laguna del Desierto y abrieron fuego. Y entre ellos mencionó a Jonatan S.

A su vez, otros vecinos lo vieron a "Titi" junto a otro imputado cuando ambos circulaban en moto por el barrio. Y la madre del adolescente que se encontraba con Melani la madrugada del miércoles dijo que el imputado habría estado involucrado en una balacera contra su casa y que la causa de dicho ataque fue la venta de estupefacientes en la zona.

En tanto, la defensa de "Titi", a cargo de Dionisio Ayala, criticó la investigación encabezada por Nessier y consideró que la Fiscalía no tiene todas las pruebas determinadas. Y cuestionó que no le hayan hecho lugar a los ofrecimientos de testimonios propuestos tras la detención de su defendido. "El Ministerio Público de la Acusación tiene la función de investigar y no de desechar testimonios aportados", sostuvo el abogado. Y agregó: "El relato superficial no hace a una investigación seria".

Las críticas de la defensa a la investigación se basaron en torno a los testimonios que presentó como evidencia el fiscal Nessier para acusar a "Titi", el cual fue detenido la tarde del miércoles por pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) en una vivienda de Lamadrid al 4300.