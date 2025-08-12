La Capital | Policiales | boda

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune

El narco Maximiliano Giménez, su pareja y la beba de ambos fueron acribillados tras asistir a la boda de la pareja extraditada desde Paraguay este lunes.

12 de agosto 2025 · 16:44hs
Triple crimen de Ybarlucea. El corolario de la boda narco. 

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Triple crimen de Ybarlucea. El corolario de la boda narco. 

Tras arribar a Rosario este lunes, luego de ser extraditados desde Paraguay, Esteban Enrique Rocha y Brisa Milagros Ferreyra Leguizamón serán imputados en la Justicia Federal. Los dos son investigados en una causa por comercialización de estupefacientes en las que estaban prófugos desde comienzos de 2022. Habían escapado tras casarse, boda que se celebró en Ybarlucea y culminó con un resonante triple crimen que continúa impune.

Maximiliano Iván Giménez, de 35 años, su pareja Erica Vanesa Romero, de 37, y la hija de ambos, Elena, de 1 año y medio, fueron parte de los invitados al casamiento celebrado el 29 de enero en un salón de fiestas de Ybarlucea. Pasadas las 4, cuando se retiraban del evento, fueron emboscados a balazos cuando iban en un Audi TT.

>> Leer más: Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Desde entonces el triple crimen está plagado de puntos oscuros. El hombre y la beba fueron trasladados en una camioneta al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde los médicos confirmaron que ya habían muerto. De la mujer no se supo nada hasta que una hora después vecinos del barrio Espinillo encontraron en un camino rural, a unos tres kilómetros del salón de evento, al auto calcinado con el cuerpo de la mujer dentro.

Narco expuesto

El triple crimen de Ybarlucea no tuvo imputados en más de tres años de investigación. De alguna manera lo que expuso fue a una red de narcotráfico de la cual Giménez formaba parte. Según investigadores, era parte de la estructura comandada por Fabián “Calavera” Pelozo, quien terminó detenido a los pocos días del triple crimen.

Calavera Pelozo era investigado como parte de una banda transnacional dirigida por el boliviano Jorge Adalid Granier Ruiz, finalmente detenido en marzo de 2023 y condenado en enero pasado a 10 años de cárcel. Lo ubicaron como organizador del tráfico aéreo de drogas tras una investigación que incluyó el secuestro en 2020 de 390 kilos de cocaína en Ramallo.

>>Leer más: Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay

Giménez era un punto de contacto entre Calavera Pelozo y Granier Ruiz. A su vez se lo consideraba como un hombre cercano a Esteban Alvarado, de quien se comprobó que uno de sus distribuidores era Pelozo. En ese marco una de las hipótesis del triple crimen es que se trató de un castigo porque Giménez había perdido 42 kilos de marihuana que terminaron decomisados tras ser hallados en las aguas del río Paraná a la altura de Puerto General San Martín.

¿Cambio de bando?

Otra hipótesis sobre el todavía oscuro triple crimen es que Maximiliano Giménez había comenzado a vincularse con personas cercanas a la banda Los Monos. Lo que no cerraba en ningún ambiente era el llamativo crecimiento económico de Giménez. De figurar en los registros oficiales como panadero, había pasado a hacerse llamar “Maxi Rey” y conducir un Audi valuado en 75 mil dólares.

>> Leer más: Triple crimen en Ybarlucea: una demencial emboscada terminó con una familia

Los vínculos de Gímenez son hoy la sombra del triple crimen. En la llamada “boda narco” asistieron a la celebración de una pareja que entonces era investigada como parte de la banda liderada por Olga “Tata” Medina y con epicentro en barrios de la zona norte. Rocha y Leguizamón, los casados, habían crecido en el narcomenudeo en el barrio Tablada con el permiso de Los Monos según advirtieron investigadores.

Sobre la fiesta celebrada en Ybarlucea nunca trascendieron mayores detalles. Algunos rumores que llegaron a pasillos judiciales ubicaron a más de 150 invitados, muchos de ellos ligados a Los Monos. Personas cercanas a esta banda también estuvieron a cargo de una de las barras de la fiesta que culminó a los balazos para sellar un triple crimen todavía impune.

