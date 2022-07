La mamá de Marcos Guenchul: "Vamos a apelar, ella está involucrada"

"Esperábamos lo que pidió de entrada la Fiscalía, la cadena perpetua para los tres por igual. Nunca la absolución (de Priscila); ella siempre estuvo vinculada con Soso, nunca como lo que dijo en un momento que lo echó de la casa, que no sabia qué había hecho, ella fue a visitarlo a Ezeiza, por favor", dijo a los periodistas tras la lectura del fallo.

"La Justicia acá en la Argentina es muy distinta, estoy defraudada. No había motivos, no había causa (para la absolución de Denoya). Las condenas fueron muy bajas. Esto fue una triangulación, esto estuvo armado preparado por los tres, y hubo una promesa de pagarle al que lo mató. Vamos a apelar. Sabemos que tenemos el derecho y lo vamos a hacer", amplió con la angustia a flor de piel Marcela.

"El fallo es lamentable. No tenemos una buena justicia. Mi nieta está en casa en este momento, está bien ella, no sabe nada de todo esto. Ella sabe que el papá murió y lo único que estoy esperando es que un día me pregunte cómo murió el papá, qué le pasó. No le dijimos nada más porque es chiquita", señaló ante los periodistas.