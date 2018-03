La Fiscalía que interviene en el juicio a Los Monos y la defensa de los acusados desistieron de sendas declaraciones testimoniales del futbolista rosarino Angel Correa y el periodista Horacio Verbitsky. La decisión se fundó en la serie de contratiempos que sufrieron ambos y que les impidió presentar al juicio. En el caso del periodista, el Tribunal aceptó como prueba las notas publicadas en Página/12.

Ambos tenían que presentarse el pasado diciembre, en el primer tramo de las audiencias que se llevan adelante en el en el nuevo Centro de Justicia Penal, y se excusaron, por no poder cumplir con la citación. El jugador de Atlético Madrid sostuvo que no podía presentarse por razones laborales, ya que reside en Madrid, España. No obstante, el crack surgido en barrio Las Flores ofreció su colaboración a través de una videoconferencia o vía Skype, propuestas que no prosperaron debido a los inconvenientes diplomáticos y técnicos que surgieron en el transcurso de la citación.

Correa estaba citado como testigo, puesto que la Justicia sospecha que el clan Cantero era dueño del pase del jugador. El representante del futbolista es Francisco Lapiana, quien está procesado en la causa acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico para comercializar jugadores.





Verbitsky, quien escribió sobre la banda Los Monos en el diario Página/12, también fue citado por los representantes legales de Los Monos en dos oportunidades, a través de correos electrónico enviados al Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que preside el periodista.

En ambas ocasiones respondió que le era "imposible" concurrir por "razones laborales impostergables" y "compromisos familiares", y que las únicas pruebas que tenía sobre las actividades ilegales de los imputados estaban reflejadas en sus notas . De todas formas la defensa puso como condición que las notas publicadas por el periodista tengan validez testimonial en el proceso, hecho que el Tribunal dio lugar.

En el caso de Verbitsky, sus publicaciones daban cuenta de la realidad que, por el baño de sangre que dejó la guerra narco, estaba atravesando por esos días la ciudad y el sur santafesino.

Ahora, después de estas idas y vueltas, y con el juicio a la banda surgida en barrio La Granada en la etapa final, los fiscales desestimaron ambas citaciones para seguir adelante con otros testigos.