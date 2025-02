La nueva cárcel de Piñero para presos de alto perfil ya tiene fecha de apertura

La secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, Lucía Masneri, aseveró que el Ceriap es un hito en la historia carcelaria de Argentina. A la hora de repasar el dispositivo de vigilancia, sostuvo que los agentes tendrá un "control absoluto" de lo que los presos "pueden pensar en hacer" mientras están encerrados.

Cada uno de los cuatro minipenales poseerá seis pabellones de dos plantas con 48 celdas invididuales de hormigón premoldeado repartidas en dos plantas. "La construcción hace que los grupos de 12 reclusos no se puedan cruzar con otros en el patio o el SUM", apuntó Leone.

El establecimiento también contará con boxes personales para comunicarse a través de una placa de blindex y sala de videoconferencia. El penal tendrá un sistema de salud intramuros para que ningún preso tenga que salir por atención médica. En el caso de alguna urgencia, el predio también contará con un helipuerto.

Un muro doble contra las fugas que "vienen desde afuera"

El gobierno provincial expropió 80 hectáreas cerca de la Unidad Penitenciaria 11 para construir un muro doble de 10 metros de altura. El diseño permite la tránsito vehicular a nivel de la superficie y la circulación peatonal sobre las paredes.

El Ceriap contará con un torreón de vista cada 70 metros en la parte exterior. La defensa perimetral de 1.800 m. de longitud se construirá en la segunda licitación junto con el gobierno general del edificio. En esta etapa también se instalarán tres sistemas de escáner para el control de los agentes penitenciarios, la mercadería y los servicios del penal.

El proyecto incluye levantar una torre de 36 metros de altura en el fondo del predio para tener cobertura visual de 360 grados. Este punto de vigilancia también tiene dentro de su rango a los demás complejos penitenciarios del área y la decisión no es casual.

"La experiencia nos dice que las fugas vienen desde afuera", subrayó Masneri. De esta manera recordó el antecedente de la cinematográfica huida de Claudio "Morocho" Mansilla y otros reclusos. A continuación, la funcionaria aseguró que la nueva cárcel "absolutamente preparada para repeler este tipo de ataques".

La tercera licitación del gobierno de Santa Fe para completar la obra se refiere a la infraestructura interna y externa. El Ceriap requiere construir caminos internos, nuevas instalaciones para el servicio de gas y energía eléctrica, desagües y el tratamiento de líquidos cloacales.

El gobierno de Santa Fe duplica la capacidad carcelaria

Durante la conferencia de prensa de la apertura de sobres, Pullaro precisó que Santa Fe sumó menos de 4.000 plazas en sus cárceles a lo largo entre 1983 y 2023. El gobernador anunció que esa cifra se duplicará mediante la construcción de la nueva cárcel de Piñero y otros proyectos similares iniciados en su gestión.

"Vamos a invertir 400 millones de dólares para que tengamos más problemas en el Servicio Penitenciario", aseguró el funcionario. En esa línea apuntó que los recursos "salen del achique, el ajuste y una administración eficiente" de los fondos públicos del Poder Ejecutivo provincial.

Leone precisó que el plan de obras consiste en incorporar 6.512 plazas para reclusos de toda la provincia hasta fines de 2027. Los proyectos requieren construir instalaciones sobre 170.000 metros cuadrados en diferentes puntos del mapa.

Entre otras iniciativas, el titular de la unidad ejecutora recordó que ya está en marcha la ampliación de la Unidad Penitenciaria 5 de Rosario. En el mismo predio se realizará otra obra y también harán lo propio en el complejo ubicado sobre avenida de las Palmeras.

En cuanto al Ceriap, el funcionario rosarino adelantó que funcionará sobre la ruta A012, detrás del predio actual de Piñero. El plan de obra incluye una zona logística especial debido a la gran cantidad de metros cuadrados que ocupa el nuevo proyecto. Cada minipenal tendrá corredores de circulación restringida, un cerco perimetral propio y un puesto de control general con conexiones al gobierno general.

Por su parte, Masneri ponderó la categorización de un centro especializado en internos de alto perfil y señaló: "No es lo mismo que decir máxima seguridad". Luego recordó que el concepto comenzó a emplearse en 2015, cuando "nadie hablaba de presos especiales" en la provincia de Santa Fe.

La secretaria de Asuntos Penales valorizó puntualmente el refuerzo de vigilancia fuera de los pabellones y el monitoreo de las otras cárceles para que nadie se acerque. Incluso anticipó que los agentes penitenciarios utilizarán "armamento especializado" en los torreones del muro.

Por su parte, Pullaro admtiió que "las cárceles no dan votos", pero se mostró convencido sobre la necesidad de la obra. "Todos queremos hacer escuelas, rutas, puentes, cosas que proyecten una sociedad desde los valores más positivos, pero no lo vamos a lograr si no tenemos paz", concluyó.