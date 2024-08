La barra de Newell's y una interna por la jefatura en la que todos los referentes quedaron presos

Un testigo de identidad reservada contó en Fiscalía que desde fines de 2023 el manejo de la barra brava de Newell's estuvo a cargo de Luciano "Lucho" Gallardo, recientemente detenido por una balacera ocurrida el 26 de julio contra la vivienda de María Fernanda C., vocal del club. Se trata de un hombre de confianza de Leandro "Pollo" Vinardi, preso en una cárcel federal y sindicado por la Justicia como uno de los referentes de la barra junto a Carlos Damián "Toro" Escobar y "Guille" Cantero. De hecho por la balacera contra la casa de la dirigente de Newell's también fue detenida la pareja del Pollo y el hijo de la mujer.

Fuentes judiciales aseguran que hay una interna por el control de la barra brava, hecho en el que podría explicarse la balacera contra la vocal del club. Indican que hay lazos entre la dirigencia y la barra, que alcanza al punto de favorecer a un grupo por encima de otro. A Gallardo y sus hombres no les cayó bien que a comienzos de julio fueron al club y no pudieron ingresar a buscar unas banderas. "El otro día fuimos a sacar unos trapos y nos cerraron la puerta del club con la cadena, candado, todo" , consta en una conversación de mensajes extraídos del celular de un ladero de Gallardo.

Ficcadenti es un hombre conocido en Newell's y en la Justicia: pesa sobre él una acusación como instigador del homicidio de Nelson "Chivo" Saravia, ex líder de la barra asesinado a balazos en octubre de 2021. En la Justicia provincial no hay funcionario al que no le llame la atención que en marzo de 2023 la jueza de Cámara Gabriela Sansó le dio la libertad. Desde entonces buscó, por distintos medios, ubicarse en lo más alto que se puede estar en el manejo de la barra. Siempre por debajo de "Guille" Cantero, incluso lo fue a visitar a la cárcel federal de Marcos Paz el 20 y el 22 de enero pasado.

Amenazas a Di María

"Yo siempre cumplo lo que prometo, gracias a mí no viene Fideo", escribió Ficcadenti el 15 de julio, luego de que por fin se confirmara que Ángel Di María no llegaría a Rosario Central. Según testimonios conocidos en la investigación, Ficcadenti consideró que adjudicarse un hecho de esa magnitud podría posicionarlo como jefe del paravalanchas. Entre los hinchas leprosos, trascendió en la causa, había mucha molestia por la cargada que hinchas de Central hicieron a Newell's el pasado 3 de marzo, cuando un parapente sobrevoló el Coloso Marcelo Bielsa en pleno partido y arrojó panfletos con mensajes. "¿Cómo no hubo represalía", comentan que se preguntaban en la barra.

Semanas después ocurrió la intimidación a Di María, donde junto a los disparos apareció una nota que, entre otras cosas, decía: "Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos".

Hace tiempo que Ficcadenti busca la jefatura de la barra, pero conocedores del ambiente indicaron que perdió lugar luego de la polémica ocurrida en el partido homenaje a Maximiliano Rodríguez en junio de 2023. Allí la hinchada desplegó una bandera con dibujos alusivos a los jefes de la barra que están presos: "Guille" Cantero, "Toro" Escobar y "Pollo" Vinardi. En la causa trascendió que Ficcadenti, cercano a Escobar, estaba en contra de que se llevara a cabo ese plan y a partir de ahí se acentuó un conflicto con Vinardi y las personas que responden a él, como "Lucho" Gallardo.

Sin el "Ok" de Guille Cantero

Ficcadenti fue a visitar a "Guille" Cantero en enero pasado, mismo mes en el que mantuvieron comunicaciones telefónicas que eran interceptadas por la Justicia. En ellas, entre risas, Cantero le dijo: "Ahora la maneja una chica a la barra, altos zapallos son ustedes. Tienen que ir a votación compadre, ya no queremos más chicas, queremos unos barras buenos, no tienen ni barra ustedes hermano, son una verga los barra de ustedes, ni siquiera pelean". Se supone que hacía referencia a la pareja de Vinardi, detenida días atrás junto a "Lucho" Gallardo.

Pero Cantero, mientras tanto, hablaba con otros hombres vinculados a la barra. En esas conversaciones quedó claro que la intención de Ficcadenti de copar el paravalanchas cayó mal en Vinardi y Escobar. Finalmente, pareciera que todo decantó en lo que pudo ser una confusión en la manera en que Ficcadenti interpretó su charla con el jefe máximo. "Vos le diste a entender algo así nomás y el loco ya se imaginó todo", le dijo a Cantero otro de los hombres con los que se comunicaba.

Personas que declararon en la investigación por las amenazas a Di María explicaron que los cambios de jefatura en la barra "suelen ser pacíficos" y que los define Cantero. A su vez nadie niega que el también referente de Los Monos tiene una muy buena relación con Ficcadenti, pero que sin embargo no asumió al mando del paravalanchas porque finalmente no tuvo su visto bueno. "Para mí Guille quería que Pollo esté junto a Ficcadenti, pero como no se pudo y tuvo que elegir, terminó eligiendo a Pollo. Guille y Pollo son muy amigos", aseguró un testigo.

Mientras el fútbol argentino estaba en pausa por la disputa de la Copa América, Ficcadenti volvió a intentar hacerse un lugar en la jefatura por encima de otros referentes. Cuentan que "comunicó que a partir de ese momento era el jefe de la barra" y que por eso "la plata, las entradas y las camisetas se las empiecen a dar a él". Semanas después Ficcadenti fue detenido, casi en paralelo a la caída de "Lucho" Gallardo, otro referente de la barra en esta disputa que continúa en suspenso y ahora con la mayoría de sus protagonistas presos.