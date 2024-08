Qué había detrás de la amenaza a Di María en su casa del country de Funes

“Yo siempre cumplo lo que prometo. Gracias a mí no viene Fideo”, fue el mensaje que Alejandro Nicolás “Rengo” Ficcadenti (30 años), quien pretendía ser el líder de la barra de Newell’s le envió a un amigo. Era un blasón, una chapa indiscutible. Había evitado por medio de un atentado y distintas amenazas que el campeón del mundo Ángel Di María no siguiera especulando con su regreso a uno de los clubes que lo acunó, Rosario Central y no viniera a Rosario a jugar en el Canalla. Tanto Ficcadenti como su amigo de la barra, Sergio Gabriel “Bebe” Di Vanni (43), fueron imputados en la mañana de este viernes por el fiscal Pablo Socca por haber instigado la intimidación que sufrió el pasado 25 de marzo la familia de Di María en inmediaciones del country de Funes Hills Miraflores. Así, el juez Nicolás Pinto determinó la prisión preventiva para los dos por el término de dos años, como lo marca el plazo de ley.