Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave

Damián Reifenstuel solicitó un peritaje médico y la querella denunció que el acusado intenta correrse de los demás detenidos por el homicidio

10 de octubre 2025 · 09:55hs
El tercer imputado por la muerte de Ivana Garcilazo ingresó a Piñero el 2 de julio de 2025.

Foto: Virginia Benedetto/ La Capital.

El tercer imputado por la muerte de Ivana Garcilazo ingresó a Piñero el 2 de julio de 2025.

La Justicia provincial rechazó este jueves un pedido para suspender la audiencia preliminar del juicio por el crimen de Ivana Garcilazo. Al margen de la resolución final, en esta instancia se llevó a cabo un examen médico cuestionado por los representantes de la familia de la hincha de Central asesinada dos años atrás.

El abogado querellante Marcos Cella le confirmó a LT8 que la defensa de Damián Reifenstuel solicitó la evaluación de un oftalmólogo. Luego plantearon la necesidad de esperar los resultados para continuar con el proceso penal, pero el juez Fernando Sosa consideró que no hacía falta postergar el trámite.

El letrado sostuvo que la pericia requerida por el tercer imputado "no tiene sentido". Luego opinó que la medida "intenta correrlo de los otros dos autores" del homicidio, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

¿Qué pericia pidió Damián Reifenstuel?

Los representantes legales de uno de los hinchas de Newell's detenidos por el homicidio pidieron una pericia de agudeza visual. Según indicó Cella, el Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe retiró Reifenstuel durante la audiencia para que fuera examinado por un especialista en un centro de salud público.

El abogado de la familia Garcilazo cree que los resultados del examen no tardarán demasiado y descarta que puedan contribuir con la defensa del profesor de química. Luego se refirió a la responsabilidad de Ariel Cabrera y Juan José "Tuerca" Masson frente a la muerte de la mujer de 32 años: "En realidad, esto fue un plan criminal. Fueron los tres".

>> Leer más: Crimen de Ivana Garcilazo: Damián Reifenstuel "sostiene fervientemente su inocencia"

Cella consideró que la medida solicitada este jueves es "una pericia infantil" para probar que Reifenstuel no era capaz de apuntarle a la víctima con un objeto contundente y que otra persona mató a Ivana. "No estamos hablando de una piedra que cabe en la mano ¿Qué agudeza visual necesitás para lanzar una baldosa a unos metros?", preguntó.

De acuerdo a fuentes oficiales, Garcilazo falleció el 30 de septiembre de 2023 por un traumatismo encefalocraneano grave. Los investigadores del MPA afirman que tres hinchas de Newell's le arrojaron objetos contundentes cuando volvía en motocicleta del Gigante de Arroyito, seguida por su novio. Por esta acción posterior a la victoria canalla en el clásico rosarino sufrió un golpe en la cabeza y cayó del rodado a pocas cuadras del estadio Marcelo Bielsa.

¿Cuándo empieza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo?

Los representantes de la familia de la víctima esperan que el juicio oral y público por el homicidio comience entre marzo y abril. Antes de definir la fecha, este martes se realizará la audiencia preliminar en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

La convocatoria a fiscales, abogados defensores y querellantes se programó desde las 8 de la mañana en el barrio Hospitales. En esta instancia se dará a conocer la condena solicitada para los tres imputados. Todos pueden recibir la pena de prisión perpetua como coautores de homicidio agravado por haber sido cometido en ocasión de un espectáculo deportivo.

