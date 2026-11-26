El Xeneize venció a la Lepra mendocina con goles de Leandro Paredes y Miguel Merentiel. En cuartos de final recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata

Apenas unos días después de la conquista de la Copa Sudamericana 2026 en Colombia, Boca volvió a ganar este miércoles y se convirtió en el último clasificado a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 . El Xeneize superó a Independiente Rivadavia por 2 a 0 en Buenos Aires y avanzó en la primera fase de playoffs.

El capitán azul y oro Leandro Paredes abrió el marcador en la etapa inicial del partido. Luego del entretiempo, Miguel Merentiel selló el resultado definitivo para completar la fiesta en la Bombonera, donde también se realizó un homenaje a Diego Maradona en el sexto aniversario de su fallecimiento.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena logró cargar con el peso de una agenda apretada entre los cotejos de la primera división argentina y la Copa Sudamericana. Pasados cuatro días desde la victoria ante Atlético Mineiro y la vuelta olímpica en Colombia, los locales consiguieron su octavo triunfo consecutivo en la recta final de la temporada .

Boca se puso en ventaja en el minuto 18 del primer tiempo. A partir de un llamado del VAR para revisar una acción en el área de la Lepra mendocina, el árbitro Luis Lobo Medina cobró un penal por mano de Ezequiel Bonifacio y Paredes lo canjeó por gol sin mayores complicaciones.

Pasada la primera media hora de juego, los jugadores de Independiente Rivadavia reclamaron la expulsión de Leandro Lozano por una fuerte infracción a Matías Fernández. En este caso, los asistentes de la sala de video no le propusieron la revisión de la jugada al referí y el defensor xeneize zafó de la tarjeta roja.

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Más adelante, el lateral derecho se convirtió en un actor clave para asegurar la victoria de los de la ribera. En el minuto 8 del segundo tiempo recibió un pase profundo sobre el borde del área y asistió a Merentiel para la conquista del segundo y último tanto de la noche.

Con este resultado, Boca sacó el pasaje a cuartos de final para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de La Plata, que el último lunes eliminó a Newell's en el Bosque. El próximo duelo con el Lobo se disputará en la Bombonera. Si gana allí, tiene chances de viajar a Rosario para enfrentar a Central en las semifinales, siempre y cuando el Canalla derrote a Barracas Central en el Gigante de Arroyito.