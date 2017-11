Imputaron a exjefe policial por "fraude" al Estado provincial

El exjefe de la Unidad Regional V de policía (Castellanos) , Adrián Rodríguez, fue imputado hoy por "fraude a la administración pública", en la causa que se investiga su responsabilidad en la administración de las horas extras (horas ospe) de tres de sus subordinados.

Rodríguez, quien habló con la prensa al finalizar la audiencia, se abstuvo de declarar y negó todo tipo de acusaciones.

Al término de la audiencia, Rodríguez dialogó con los periodistas y dijo "mi vida cambió a partir del 9 de octubre, ustedes saben quien soy yo y por eso pedí el retiro voluntario".

No es la única causa en la que está involucrado Rodríguez. La más resonante es en la que se lo conecta con una serie de conversaciones teléfonicas que habría mantenido con el ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, sobre un supuesto ascenso dentro de la Policía.

La decisión de investigar el hecho fue tomada por el fiscal Roberto Apullán, quien consideró que en conversaciones telefónicas entre Rodríguez y el ministro Pullaro, asomaban indicios suficientes como para suponer que se había producido el delito de cohecho pasivo para obtener beneficios a la hora de lograr ascensos en el escalafón policial.

Al respecto Rodríoguez contó que "yo no quería ser jefe de la Policía, eso nunca me quitó el sueño, sí me quita el sueño que mi familia y seres queridos me dejen de querer".