Filtran escuchas de Pullaro en las que habla sobre la detención de un comisario

Una serie de escuchas telefónicas que vinculan al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, al gobernador, Miguel Lifschitz y al jefe de Fiscales de Santa Fe, Jorge Baclini, se filtraron en las últimas horas y modificaron así la atmósfera de los pasillos gubernamentales y despachos de autoridades, tanto políticas, como judiciales y policiales.

El eje central de las conversaciones tiene que ver con la detención del 9 de octubre acisadp de cohecho del jefe de la Unidad Regional V, con asiento en Castellanos, Adrián Rodríguez, quien tras ser arrestado, fue dejado en libertad y hasta el momento no fue sometido a audiencia imputativa. Las conversaciones en cuestión, de acuerdo a la información difundida, ocurrieron tras la detención de Rodríguez.

Vale recordar que el arresto de ese alto jefe policial, quien también tuvo a su mando la Unidad Regional I con jurisdicción en la capital provincial, fue ordenada por el fiscal Roberto Apullán. Como ya se informó en su momento, Apullán fue apartado de esta causa y de otras dos de mucho peso político, como la relacionada al presunto desvío de fondos del programa municipal de Iniciativas Comunitarias y, por otra parte, las supuestas irregularidades en el cobro de las horas extra policiales, conocidas como Ospe (Orden de Servicio Policial Extraordinario).

Desde la Fiscalía Regional se adujo que el apartamiento del fiscal se dio en el marco de un reordenamiento del cuerpo, previsto con anterioridad.

En las escuchas, de cuya difusión, contenido y legalidad por el momento no ha comentado ningún funcionario político ni judicial de la provincia, se percibe la preocupación de Pullaro por la detención de Rodríguez.

Una de los audios registra la charla entre Lifschitz pasadas las 14 del 9 de octubre último con Pullaro, quien le dice que se comunica para advertirle "de una situación que es bastante grave, que la estuve hablando con (el fiscal general Jorge) Baclini recién y es sumamente grave".

"Acaban de detener al Jefe de la 5ta., Adrián Rodríguez, que parecía que salía del tema de la causa de las horas Ospe, pero lo que me dice Baclini que me llamó por WhatsApp, que me llamó muy preocupado por el tema, es que es por Cohecho pasivo. Que es por una conversación que tuvo conmigo, ¿entendés? Que yo tuve con todos los tipos (policías) para que se presenten al concurso de (comisarios) Generales, yo le digo "...presentate papá, presentate al concurso, que yo presido el concurso...". ¿entendes?".

Lifschitz solo se limitó a responder "si" en dos oportunidades.

Previa a esa, entre las escuchas desgrabadas en la nota periodística, está la mencionada con el fiscal Baclini, diálogo al que Pullaro hace mención en la llamada a Lifschitz.

En esa escucha, que es de las 13.30 del mismo 9 de octubre, Pullaro dice: -¿Qué haces Jorge? Che, ahí me informan que detuvieron a Adrián Rodríguez, el Jefe de la 5ª.

Jorge Baclini: ¿Adrián Rodríguez? Pullaro: El Jefe de la quinta, un tipo que fue jefe de La Capital.

Jorge Baclini: Ah, en Capital. No, no sabía nada.

Maximiliano Pullaro: Che, bueno, no. Que se yo... ehh...

Jorge Baclini: Ahora voy a preguntar. Quién lo detuvo, ¿Apullán?

Maximiliano Pullaro: Apullán, tengo entendido que es por las Ospes.

Jorge Baclini: Y sí, Arietti yo estuve hablando el otro día y me dijo que tenía, pero que no sabía que lo iban a detener.

Maximiliano Pullaro: A mí me dijo que tenía, pero que lo iban a detener después de las elecciones a todos. No sé porque han apurado.

Jorge Baclini: Si. Dejame que lo llamo y te averiguo, te averiguo bien. Averiguo bien y te digo.

La filtración de estos audios, que serían parte de pesquisas judiciales, conmueven a las altas esferas del poder político y se aguarda saber que consecuencias –si las hubiera– acarrearán.