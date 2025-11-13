La Capital | Policiales | Brian Bilbao

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar en avioneta más de una tonelada de cocaína

Lo hacía mediante vuelos clandestinos desde Bolivia. Uno de los cargamentos fue el secuestrado en octubre pasado tras la detención de un piloto boliviano

13 de noviembre 2025 · 18:23hs
El narco Brian Bilbao fue detenido en Exaltación de la Cruz. 

Brian Bilbao, el narco por el que el gobierno provincial ofrecía una recompensa millonaria, fue imputado este jueves por la Justicia federal. Pasará al menos 180 días en prisión preventiva tras su detención el martes pasado en la localidad Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, donde fue aprehendido con casi una tonelada de cocaína.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) investiga a Bilbao como parte de una organización criminal dedicada al ingreso de grandes cantidades de material estupefacientes al país mediante el uso de aeronaves. El grupo también se ocupaba del traslado, almacenamiento y posterior distribución. El juez Carlos Vera Barros confirmó que el narcotraficante quedará preso por al menos 180 días.

El martes pasado, tras una extensa persecución luego del aterrizaje de una avioneta, Bilbao fue detenido en una camioneta en la que llevaba 956 kilos de cocaína. Otro importante miembro de la organización es su hermano Waldo, que al igual que Brian estaba prófugo desde 2023 y en su caso fue detenido en Rosario a mediados de septiembre.

La caída de Brian Bilbao

La investigación la lleva adelante la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), cuyo titular es el fiscal Diego Iglesias, mediante su Regional Noreste Argentino, a cargo del fiscal Matías Scilabra, el fiscal coadyuvante Matías Álvarez y el auxiliar fiscal Santiago Iglesias. Según la hipótesis de los investigadores, la cocaína secuestrada a Bilbao habría ingresado previamente al país mediante el uso de una o más aeronaves, las cuales se valieron de la utilización de rutas aéreas no autorizadas y una pista clandestina de aterrizaje, ubicada en un campo en la localidad de Maguire, provincia de Buenos Aires.

El martes, a ese lugar llegaron las fuerzas de seguridad tras detectar durante la mañana distintos eventos TAI (Tránsitos Aéreos Irregulares). Los mismos registraban una trayectoria coincidente con el campo mencionado, que se sospechaba era utilizado por la organización para la descarga del estupefaciente. A partir de ese momento, comenzó un seguimiento controlado de los sospechosos, lo cual derivó en una persecución, luego de que el rodado en el que se trasladaba Bilbao -prófugo desde 2023- intentara evadir un control de tránsito a la altura del peaje Larena, ubicado sobre la ruta nacional N°8.

Al mando de su camioneta, el prófugo huyó a gran velocidad y en sentido contrario al tránsito. Detuvo su marcha imprevistamente al chocar contra otro vehículo estacionado en la entrada de un domicilio, ubicado en un camino paralelo a la ruta, a la altura de la localidad bonaerense de Pavón, partido de Exaltación de la Cruz, donde finalmente se lo detuvo y se hallaron, en la caja de su vehículo, bolsones con los panes de casi una tonelada de cocaína.

Avioneta en Arequito

Casi en simultaneo a estos hechos, se produjo el hallazgo de una avioneta siniestrada en cercanías de la localidad de Arequito, provincia de Santa Fe, en la cual fueron hallados aproximadamente otros 60 kilogramos de cocaína, la cual estaba acondicionada bajo la misma forma que se transportada en el vehículo de Bilbao.

En virtud de ese incidente se desarrollaron durante la tarde y noche del martes distintos allanamientos en la provincia de Buenos Aires, los cuales condujeron a la detención de otras tres personas que estarían vinculadas con el desarrollo de las actividades ilícitas. También se secuestraron varios vehículos utilizados para las maniobras y aproximadamente 60 plantas de marihuana, que se encontraban en un invernadero instalado en un depósito que habría sido utilizado por la organización para el almacenamiento de los estupefacientes. Las medidas fueron autorizadas por el juez federal de Garantías de Rosario, Carlos Vera Barros.

Los procedimientos se originaron a partir de la profundización de la investigación de un caso anterior: el contrabando de aproximadamente 475 kilogramos de clorhidrato de cocaína, transportados el 30 de octubre de 2024 desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta la localidad de Andino, provincia de Santa Fe, mediante el uso de una aeronave. En ese legajo se logró la condena del piloto de la avioneta a una pena de 7 años y 2 meses de prisión.

Cocaína secuestrada en 2024

Más de un año después, se supo que Bilbao estuvo también detrás del cargamento de cocaína secuestrado en octubre pasado en un campo de Pueblo Andino. En aquella ocasión una avioneta fue abandonada tras una persecución aérea y en ella se hallaron 475 kilos de cocaína. Horas después fue aprehendido el piloto de la aeronave, Oscar Armando Caba Hurtado, un militar boliviano que ya fue condenado.

En abril pasado, en un procedimiento abreviado, la Justicia federal condenó a Caba Hurtado a 7 años y 2 meses de prisión. La pena fue acordada por los fiscales Claudio Kishimoto y Francisco Bernhardt y también participó la Procuraduría de Narcocriminalidad.

