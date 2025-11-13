Patricia Bullrich dijo que es "increíble" el acuerdo con EEUU: "La Argentina será enorme"

La ministra de Seguridad y senadora electa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sostuvo este jueves que la Argentina será “enorme” a partir del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.
“Lo que estamos logrando en materia de cooperación, comercio y libertad es increíble", sostuvo la ministra en redes sociales
“Lo que estamos logrando en materia de cooperación, comercio y libertad es increíble. La Argentina será enorme. Tremendo, Pablo Quirno”, expresó Bullrich desde su cuenta en la red social X (ex-Twitter) al destacar la gestión del canciller argentino.
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de la Argentina, Javier Milei, anunciaron la creación de un "marco para un acuerdo sobre comercio e inversión recíprocos", con el objetivo de fortalecer la relación económica bilateral, fomentar la apertura de mercados y promover la cooperación en áreas estratégicas.
La declaración conjunta, emitida este jueves, busca “profundizar la cooperación bilateral”, y allí la Argentina se compromete a eliminar barreras no arancelarias.
