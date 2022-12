Imputaron a 19 miembros de la banda liderada por el "Peruano" Rodríguez Granthon

Julio Andrés Rodríguez Granthon tiene 29 años y está preso en la cárcel de Ezeiza -había estado detenido en el penal de Piñero desde el 14 de junio de 2019-, donde cumple condena tras ser descubierto en Empalme Graneros mientras transportaba en un auto 3 kilos de cocaína.

En el mismo sentido se sindicó a Brian V. -también imputado anteriormente- como autor del delito de asociación ilícita en calidad de jefe, en carácter de autor.

En tanto a Esteban P., Pablo P., Virginia M., Cristian B., Alexis R., Jorge P., Nazareno G., , Gastón C., Marcelo C., Lautaro R. -todos imputados anteriormente-, Vanesa C., Yanina M., Francisco R., Lucila R., Luis L., Javier A., Alexis C., fueron imputados por el delito de asociación ilícita en calidad de miembros, en carácter de coautores.

>> Leer más: Indicios y razones que llevan a una nueva acusación contra el peruano Rodríguez Granthon

En tanto, los fiscales imputaron a Alexis R. por el delito de encubrimiento en grado consumado en calidad de autor; tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra y encubrimiento por haber receptado un arma de fuego con su numeración suprimida, encubrimiento por receptación dolosa de un vehículo robado, tres hechos, en concurso real, en carácter de autor. A Luis L., por otra parte, le endilgaron el delito de encubrimiento en grado consumado en calidad de autor; a Gastón C. y Marcelo C. los delitos de tentativa de homicidio calificado por el número de intervinientes agravado por el uso de arma de fuego, y en calidad de coautores.

Por otra parte, Mauro R., Alexis C. y Jorge P. fueron imputados de los delitos de extorsión agravada por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de coautores en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de guerra y de uso civil, en concurso ideal.

Asociación ilícita

La Fiscalía les atribuyó a los imputados junto a otras personas identificadas con pedido de captura vigente, otras no identificadas a la fecha, y junto a menores de edad, haber realizado una fuerte actividad criminal en Rosario, Arroyo Seco y Funes.

La banda se dedicó a cometer delitos contra las personas, la vida, la propiedad, la libertad, la administración pública y contra la seguridad pública.

A partir de sus actividades vinculadas al narcotráfico y al narcomenudeo, la organización criminal sembró de violencia varios barrios de Rosario, particularmente de las zonas oeste y norte.

La finalidad de esos hechos violentos era no solo apropiarse del territorio para el desarrollo de sus actividades ilícitas y excluir de allí a la competencia, sino doblegar la voluntad de las personas que mantenían deudas con la asociación criminal para obligarlas a pagarlas, con la intención de sembrar el terror. Las actividades delictivas se ampliaron a las localidades de Funes y Arroyo Seco.

Si bien no se logró establecer fechas precisas, la organización liderada por Rodríguez Granthon funcionó aproximadamente desde enero de 2022, hasta el 12 de diciembre último, oportunidad en que se produjo la detención de varios de los integrantes que se encontraban en libertad.

El fallo de la Justicia

La Jueza de Primera Instancia María Melania Carrara dispuso:

Prisión preventiva efectiva por el plazo de ley: Julio Andrés Rodríguez Granthon, Mauro R., Luis L., Alexis C., Jorge P., Gastón C., Claudio C., Esteban P., Lucila R., Vanesa C., Pablo P., Nazareno G., Virginia M., Francisco R., Yanina M., y Brian V.

Prisión preventiva efectiva por 120 días: Lautaro R. y Javier A.