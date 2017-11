Imputarán por homicidio agravado al joven que denunció el suicidio de su pareja

La fiscal de de Homicidios Marisol Fabbro confirmó hoy que mañana se realizará la audiencia imputativa por homicidio agravado al joven sospechado de haber asesinado a su pareja, una chica de 22 años, quien había denunciado que la chica se había suicidado.

El hecho ocurrió ayer en la zona de Lavalle y pasaje Palpa, en la zona sur de Rosario. Allí, acudió personal de la división de Homicidios de la Policía de Investigación (PDI) ante una denuncia por un posible suicidio por ahorcamiento.

Al arribar, personal del Comando Radioeléctrico ya había acudido a un llamado del 911 y había secuestrado un cuchillo de cocina y detenido a Matías Ricardo R., sospechoso del crimen de Sabrina V., de 22 años.

En rueda de prensa este mediodía, la fiscal comentó que "ayer me llama personal de Gabinete Científico dando cuenta de que habían sido convocados por un llamado que hablaba de un suicidio pero cuando llegan a la escena advierten que no se condecía con lo que manifestaba el presunto imputado, de quien a la postre ordené la detención".

"Aparentemente convivían pero era una relación vertiginosa, ella iba y venía producto de estas discusiones y de la situación de género. Lo que me manifiesta el padre es que a lo mejor convivían una semana y después volvía a la casa de los padres cuando peleaban".

"Este hombre manifestó que la encontró en el baño colgada con una sábana y que cuando intentó bajarla se había golpeado la frente. No obstante, el médico de Científica me manifiesta que la soga no mostraba signos de haber estado atada en alguno de sus extremos, ni que la chica tenía marcas de ahorcadura en el cuello, motivo por el cual el presumía que esa no era el motivo de la muerte. Sí tenía un golpe fuerte en la frente, por lo que presumía que había sido otra la causal", amplió la fiscal.

Consultada sobre si había denuncias de agresiones, la funcionaria judicial comentó que "denuncias no había, pero sí los padres y vecinos manifestaron que era una relación violenta".

Sobre si la pareja convivía dijo que "aparentemente convivían pero era una relación vertiginosa, ella iba y venía producto de estas discusiones y de la situación de género. Lo que me manifiesta el padre es que a lo mejor convivían una semana y después volvía a la casa de los padres cuando peleaban".

Sobre si se podía conformar que la chica estaba embarazada, la fiscal indicó que "aparentemente, según surge de la revisación que hace personal del Sies, podría ser. Pero la familia no tenía conocimiento de eso, ni tampoco hay análisis alguno ni el resultado de la autopsia".

Respecto a Matías -el joven detenido por la muerte de la chica- dijo que "ordené ayer su detención y para mañana pedí audiencia en Tribunales para realizarle la imputativa y la solicitud de prisión preventiva. Se le va a imputar homicidio agravada por la situación de género".