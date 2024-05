Imputan a un miembro de la banda de Mauro Gerez que estuvo prófugo dos años

La organización delictiva estaba conformada por otras personas ya imputadas; otros aún no individualizados, personas ya fallecidas y menores de edad. El objetivo de la banda era "cometer delitos contra las personas, contra la vida, contra la propiedad, contra la administración pública", según expresó el fiscal. Esta organización criminal procuró ocupar y dominar sectores y barrios, principalmente Ludueña y Empalme Graneros, y excluir de allí a bandas antagónicas para lograr beneficios económico.

La asociación ilícita fue liderada por: Matías Nicolás Cesar, Andy Benitez y Mauro Gerez, quienes se encuentran detenidos en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero. Estos jefes impartían órdenes a los que estaban en la calle. La organización funcionó al menos desde los primeros días del mes de julio del año 2021.

Sergio B. es una de las personas de confianza de Mauro Gerez, uno de los líderes de la organización y se encuentra en un escalafón intermedio entre los altos mandos de la estructura y personas que le responden para llevar adelante los mandados. Se encargó de organizar las extorsiones, amenazando a las víctimas para lograr las usurpaciones o para pagar “protección” para poder desarrollar actividades comerciales.

En el mismo sentido se encargó de "distribuir material estupefaciente fraccionado a integrantes de la estructura para su posterior venta al menudeo, teniendo a su cargo la administración, rendición y control del dinero recaudado por diferentes vendedores. Se encargó de la guarda y custodia del dinero recaudado, así como de las armas de fuego y municiones y también dispuso de automóviles o motocicletas que se utilizaron en distintos ataques". Además se corroboró que manejaba a “un grupo de personas a las que les transmitía órdenes”.

El fiscal le imputó a Sergio B. además de “participar de una serie de extorsiones y amenazas a vecinos y comerciantes de barrio Ludueña en enero de 2022, siendo usuario de la linea telefónica utilizada para contactarse con las víctimas”. Algunas de las intimidaciones se realizaron usando una pistola calibre 9mm disparando contra frentes de las viviendas o comercios de algunas víctimas que no accedían a la extorsión".

Leer más. Con un teléfono y desde la cárcel, Andy Benítez regenteaba una banda delictiva

Sergio Checho B. fue detenido en fecha 20 de mayo de 2024 en Felipe Moré y Minetti tras permanecer prófugo desde el 22 de julio de 2022. Ese día efectivos del Comando Radioeléctrico que se desplazaban en moto vieron que el sospechoso se metió en un pasillo al verlos de frente. Los uniformados lo persiguieron y lograron detenerlo mientras intentaba atravesar una pared. Luego, al solicitar sus datos verificaron que tenía pedido de captura activo.

Parte de la banda la integraban un ex policía, un hombre que cumplía funciones de sicario y dos vendedores de droga al menudeo. Los cuatro ya fueron imputados por el fiscal Pablo Socca, que ya imputó a más de 30 personas como miembros de la banda, les adjudicó en este caso a cada uno un rol en esta “célula de la banda los Monos” que operaba en el noroeste de Rosario. Una organización originada en 2021 en la cárcel de Piñero por Matías “Pino” César, un condenado por atentar a tiros contra sedes judiciales en 2018 en nombre de Ariel “Guille” Cantero. Y sus compañeros del pabellón 8 Julián Aguirre y Andy Benítez, ambos con condenas por delitos con armas de fuego en Ludueña. Según la investigación, Benítez y Aguirre designaron a Mauro Gerez, Jonatan “Peco” Almada y al cuñado de este, Oscar “Nenu” Ramírez —todos detenidos desde 2022— como gerentes en el territorio.

Leer más. Otros dos acusados de prestar servicios para la banda de Mauro Gerez

La fiscalía presentó un audio de julio de 2021, una charla entre Ramírez, entonces en libertad, y otro interlocutor, que daría cuenta de los inicios de la alianza en nombre de los Monos que además, según evidencia de los fiscales, cuenta con connivencia de personal policial. "Estamos laburando, viste. Está mi cuñado y empezó a aparecer otra gente acá en el barrio. Y yo, para no dejarlo desamparado a mi cuñado, porque viste como es. Hay otra gente que no se maneja de la misma manera que nosotros. Nosotros laburábamos más liberal antes. Ahora no. Estamos con otra gente. Laburamos bien porque está toda la cabida. Porque acá andan todos laburando para el mismo. Está Mauro, están todos acá. Todo Ludueña. Estamos laburando para el mismo y nosotros queremos agarrar todo Ludueña. ¿Entendés?”.