Hallazgos de restos humanos en Rosario: los casos más resonantes de los últimos años

Al enviar a juicio al matrimonio, el fiscal Adrián Spelta situó el crimen entre “el 5 y 7 de febrero” y los acusó de haber desmembrado el cuerpo en siete partes “su cabeza, sus dos brazos, sus dos piernas y el torso en dos partes”, con la presunción de que lo trozaron con una amoladora y lo trasladaron unas 35 cuadras hasta el arroyo en un carrito para el transporte de verduras.

Restos humanos envueltos en papel film y un caso sin resolver

Por otra parte, el 22 de diciembre de 2020, cuerpos descuartizados aparecieron en tres contenedores y un basural de la zona sur. Eran los restos de Jorge David Giménez, de 29 años, y Víctor Martín Baralis, de 33, cercanos al barra de Newell's Marcelo “Coto” Medrano, asesinado dos meses antes. El caso nunca se aclaró.

Según dio cuenta La Capital, un cartonero llegó alrededor de las 8.30 hasta un contenedor de basura ubicado en Lituania al 5600, a metros del Parque Regional Sur y en el corazón del barrio Saladillo. Buscaba algo que le sirva para vender por unos pocos pesos, pero se topó con una escena escabrosa. Dentro del cesto público había dos cabezas y dos brazos envueltos en papel del film y dentro de bolsas plásticas negras. Asustado, le pidió a una vecina que llamara al 911.

A unas pocas cuadras de allí, en Piraní y Anchorena, otro hombre al que apodan “Cordobés” contó poco más tarde: “Fui a hacer un mandado y me metí a revolver el volquete. Me llamó la atención una bolsa negra que había. La abrí y vi dos piernas y un pedazo de cuerpo. No sé lo que era. Yo no llamé a la policía, le dije a una vecina que llamara”.

Durante la hora posterior se encontraron más restos humanos en otro contenedor ubicado en Castro Barros y Anchorena: “Mi sobrino cirujea y vio que en el contenedor había una estufa. Lo abrió y encontró una bolsa con dos piernas. Él llamó al Comando”, dijo un tío de Joel. Y para cerrar el círculo macabro, poco después de las 18 los policías que rastreaban la zona para armar el rompecabezas, hallaron un torso al borde del arroyo Saladillo, detrás del frigorífico Sugarosa. Como las otras partes humanas, estaba envuelto en papel de film y dentro de bolsas de consorcio.