Hallaron a un muchacho asesinado tras cometer un presunto robo

El cuerpo no fue identificado, junto al cuerpo se encontró una caja de herramientas sustraída de un taller que se encuentra sobre pasaje Mossotti al 4300.

Cuando el médico forense arribó al lugar junto a los peritos de la División Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) comprobó que el cadáver del joven, que hasta anoche no había sido identificado, presentaba un disparo que le atravesó el hombro derecho provocándole una fractura de húmero y en su recorrido letal se introdujo en el tórax. Sin embargo, en el lugar no se hallaron vainas servidas y la víctima no tenía documentos encima por lo que fue trasladado al Instituto Médico Legal para la autopsia correspondiente y la identificación por medio de dactiloscopía, trámite que se presume estaría finalizado este domingo.