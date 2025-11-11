El paquete completo: cayó una paloma con un celular, batería y cable en Coronda

Una vecina encontró el ave en su casa y llamó a la policía ante la sospecha de que la habían usado para llevar estos elementos a la cárcel

La paloma fue hallada este lunes por una mujer que escuchó el aleteo.

La policía santafesina comenzó a investigar el hallazgo de una paloma cerca de la cárcel de Coronda . Si bien hay múltiples antecedentes similares en la zona, la denuncia de este lunes ganó repercusión porque tenía un celular con el cable de carga y todos los demás elementos necesarios para su uso.

El operativo de las fuerzas de seguridad provinciales se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre Cervantes al 1600. Una vecina fue a buscar el ave por el ruido del aleteo, creyendo que estaba herida, y descubrió que tenía un paquete atado a una de sus patas .

A partir del aviso de la mujer, el personal encargado del procedimiento planteó la hipótesis de un plan fallido para ayudar a un preso en la Unidad Penitenciaria 1 . El sistema es el mismo que supo utilizarse para tratar de enviar drogas y otros objetos que están prohibidos dentro del penal.

Los agentes del Comando Radioeléctrico fueron a la casa de la testigo y decidieron revisar el paquete que tenía la paloma. Entonces encontraron un teléfono móvil Samsung con batería, pin y cable de carga .

Los policías no sólo hallaron elementos no autorizados para la población carcelaria. También advirtieron que el equipo tenía una línea habilitada a través de Movistar, de modo que podía utilizarse para establecer comunicación.

Los investigadores presumen que el ave no soportó el peso del cargamento atado a su pata y se cayó antes de llegar al penal del departamento San Jerónimo. Luego del secuestro de la evidencia, la Jefatura de la Unidad Regional XV dio aviso al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para continuar con la pesquisa.

La Fiscalía no sólo solicitó el resguardo del celular y el resto de los componentes. También inició trámites para determinar cómo se pidió el alta de la línea telefónica y a quién pertenece.