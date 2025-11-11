La Capital | Policiales | paloma

El paquete completo: cayó una paloma con un celular, batería y cable en Coronda

Una vecina encontró el ave en su casa y llamó a la policía ante la sospecha de que la habían usado para llevar estos elementos a la cárcel

11 de noviembre 2025 · 10:27hs
La paloma fue hallada este lunes por una mujer que escuchó el aleteo.

La policía santafesina comenzó a investigar el hallazgo de una paloma cerca de la cárcel de Coronda. Si bien hay múltiples antecedentes similares en la zona, la denuncia de este lunes ganó repercusión porque tenía un celular con el cable de carga y todos los demás elementos necesarios para su uso.

El operativo de las fuerzas de seguridad provinciales se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre Cervantes al 1600. Una vecina fue a buscar el ave por el ruido del aleteo, creyendo que estaba herida, y descubrió que tenía un paquete atado a una de sus patas.

A partir del aviso de la mujer, el personal encargado del procedimiento planteó la hipótesis de un plan fallido para ayudar a un preso en la Unidad Penitenciaria 1. El sistema es el mismo que supo utilizarse para tratar de enviar drogas y otros objetos que están prohibidos dentro del penal.

Una paloma con cargador

Los agentes del Comando Radioeléctrico fueron a la casa de la testigo y decidieron revisar el paquete que tenía la paloma. Entonces encontraron un teléfono móvil Samsung con batería, pin y cable de carga.

Los policías no sólo hallaron elementos no autorizados para la población carcelaria. También advirtieron que el equipo tenía una línea habilitada a través de Movistar, de modo que podía utilizarse para establecer comunicación.

>> Leer más: Coronda: hallan a metros de la cárcel una paloma "dealer" con marihuana adherida a las patas

Los investigadores presumen que el ave no soportó el peso del cargamento atado a su pata y se cayó antes de llegar al penal del departamento San Jerónimo. Luego del secuestro de la evidencia, la Jefatura de la Unidad Regional XV dio aviso al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para continuar con la pesquisa.

La Fiscalía no sólo solicitó el resguardo del celular y el resto de los componentes. También inició trámites para determinar cómo se pidió el alta de la línea telefónica y a quién pertenece.

El secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, y el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereyra, pusieron en funciones a los nuevos jefes.

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

El Tribunal Oral Federal de Rosario, integrado por los jueces Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta (ambos en la sala) y la jueza Elena Dilario (vía Zoom). 

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

Allanamientos por el crimen de Nahuel Fernando Brule en Nuevo Alberdi

Crimen en Nuevo Alberdi: detuvieron al presunto autor tras 40 días de investigación

La cancha de Cerrillos al 3900, en el barrio Vía Honda, donde se sucedieron ataques con armas en 2022. 

Condenados por un ataque a tiros en la canchita de Vía Honda

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Piden cambiar el color de los billetes de 2 mil para evitar confusiones con los de 10 mil

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe

El polémico posteo de Alpine que hizo estallar a los fanáticos de Colapinto

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe

Gendarmería identificó al presunto líder de una red de narcotráfico internacional tras la búsqueda de una avioneta con cocaína en la provincia de Buenos Aires

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Cuándo juega la selección argentina: día y horario del amistoso ante Angola

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

