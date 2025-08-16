La Capital | La Región | Fray Luis Beltrán

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido grave tras explotar un compresor en una herrería

El estallido se produjo cerca de las 18 cuando las víctimas intentaban reparar la máquina. El herido fue internado en el Hospital Eva Perón de Baigorria

16 de agosto 2025 · 10:26hs
La tragedia ocurrió en una herrería de Fray Luis Beltrán.

La tragedia ocurrió en una herrería de Fray Luis Beltrán.

Un hombre murió y otro terminó con graves heridas tras la explosión de un compresor de aire en Fray Luis Beltrán. El trágico episodio ocurrió este viernes por la tarde en un taller de herrería de la localidad santafesina, donde ambas víctimas trabajaban para reparar el equipo.

El estallido se produjo cerca de las 18 cuando las víctimas intentaban reparar la máquina con la intención de inaugurar el local el próximo lunes.

Tragedia en Fray Luis Beltrán

Tras la explosión, que se produjo en un taller de Pueyrredón 130, de Fray Luis Beltrán, personal médico llegó al lugar y confirmó la muerte de Matías Godoy, en tanto que Sebastián S. fue trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde se encuentra internado en por heridas de gravedad.

Al lugar arribaron Bomberos Zapadores para contener la explosión.

Noticias relacionadas
La Municipalidad de Venado Tuerto comparte su stand con el del gobierno de la provincia de Santa Fe.

Hasta el domingo se desarrolla ExpoVenado 2025, la 89° edición de la muestra agroindustrial del sur santafesino

La inscripción está abierta hasta el 23 de agosto en businessforum.santafe.gob.ar.

Del corazón santafesino al mercado global: el foro como puente

Personal policial y Bomberos trabajan en el lugar donde una mujer fue atropellada por un tren. 

Murió la mujer que fue arrollada por un tren cuando intentó salvar al perro

Personal policial y Bomberos trabajan en el lugar donde una mujer fue atropellada por un tren. 

Una mujer está muy grave al ser atropellada por un tren en San Lorenzo

Ver comentarios

Las más leídas

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Lo último

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería

Quién es quién en En el barro: todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

Quién es quién en "En el barro": todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

YPF venderá en las estaciones de servicio los mamelucos que popularizó Milei

YPF venderá en las estaciones de servicio los mamelucos que popularizó Milei

Más departamentos en alquiler Rosario: las unidades por fuera del valor del mercado quedan vacías

Las cifras muestran un incremento en viviendas para rentar. En julio de 2025 hubo 2.240 unidades en alquiler, 8,7 % más que en mayo y 16,4 % más que en julio de 2024

Más departamentos en alquiler Rosario: las unidades por fuera del valor del mercado quedan vacías

Por Gonzalo Santamaría
Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro
Política

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario
La Ciudad

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería
La Región

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro
Policiales

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Ovación
Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newells y Central a los torneos de AFA

Por Carlos Durhand
Ovación

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newell's y Central a los torneos de AFA

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newells y Central a los torneos de AFA

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newell's y Central a los torneos de AFA

Central Córdoba no tiene margen de error y debe ganar para seguir teniendo aspiraciones

Central Córdoba no tiene margen de error y debe ganar para seguir teniendo aspiraciones

Rugby: Los Pumas reciben a los All Blacks con la idea de saldar su única deuda

Rugby: Los Pumas reciben a los All Blacks con la idea de saldar su única deuda

Policiales
Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro
Policiales

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

La Ciudad
Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

El tiempo en Rosario: sábado frío e inestable

El tiempo en Rosario: sábado frío e inestable

Arroyo Ludueña: Aguas Santafesinas tuvo que reparar una estación elevadora que volcaba líquidos cloacales

Arroyo Ludueña: Aguas Santafesinas tuvo que reparar una estación elevadora que volcaba líquidos cloacales

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios
La Ciudad

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

La Corte falló en contra del Señor del Tabaco y deberá pagar 1.400 millones de dólares
Información General

La Corte falló en contra del "Señor del Tabaco" y deberá pagar 1.400 millones de dólares

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección
Ovación

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Murió la mujer que fue arrollada por un tren cuando intentó salvar al perro
LA REGION

Murió la mujer que fue arrollada por un tren cuando intentó salvar al perro

Llega la Semana del Clima, con la meta de sellar la Declaración de Rosario

Por Tomás Barrandeguy

la ciudad

Llega la Semana del Clima, con la meta de sellar la "Declaración de Rosario"

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas
Policiales

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros
La Ciudad

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional
La Ciudad

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario
LA CIUDAD

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario

Milei inauguró la campaña con una particular frase: La Matanza es seis veces más insegura que Rosario
Política

Milei inauguró la campaña con una particular frase: "La Matanza es seis veces más insegura que Rosario"

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero
POLICIALES

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: Es un club muy politizado

Por Luis Castro
Ovación

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central
La Ciudad

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria
Policiales

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria

Tras la polémica, la Iglesia confirma que se hará la peregrinación a San Nicolás
La Ciudad

Tras la polémica, la Iglesia confirma que se hará la peregrinación a San Nicolás

Acto de Milei en La Plata: Es momento de sacar al kirchnerismo a patadas
Política

Acto de Milei en La Plata: "Es momento de sacar al kirchnerismo a patadas"

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos
La Ciudad

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía"