Figuras antagónicas, los protagonistas de una doble ejecución en barrio Larrea

No hubo velatorio para “Gaspi” y el “Vasquito”, dos víctimas de la violencia armada que azota la ciudad. Uno fue sepultado en silencio. El otro fue cremado. Gaspi era el apodo por el que se reconocía a Gaspar Claudio Alejandro Corapi, un electricista de 28 años sindicado como vendedor de drogas en la zona noroeste de Granadero Baigorria. Un muchacho que desde hace al menos dos años estaba en la mira de los sicarios y que el 26 de diciembre de 2020 zafó de un ataque a tiros en la bajada Formosa de esa ciudad, hecho en el que resultó asesinado Facundo Contreras, quien era ajeno a cualquier conflicto. El otro, el Vasquito, se llamaba Bruno Diosnel Anzoategui, tenía 33 años y era primo de Corapi . Trabajaba reparando y vendiendo celulares y era fana de iRacing, un videojuego en línea que simula carreras de autos. Oficialmente destacaron que era ajeno a todo hecho ilegal. Ambos fueron ejecutados a balazos en el interior de un Volkswagen Vento blanco el viernes a la tarde detrás de la planta de La Virginia, en el pasaje Schork y Nicaragua, en el barrio Larrea.

Para los vecinos de Granadero Baigorria este doble crimen expuso dos figuras antagónicas. Gaspi Corapi, apuntado como un transero que en los últimos meses tuvo un crecimiento económico que no pasó desapercibido para ninguno de los vecinos del barrio Santa Rita y que el propio protagonista no evitó ostentar. El Vasquito Anzoategui, un muchacho que cuidó de uno de sus abuelos hasta su muerte por Covid en medio de la pandemia y que estaba ultimando detalles para la inauguración de un quiosco en el barrio Los Robles de Granadero Baigorria. La confusión en la identidad de Anzoategui, desde el momento del crimen y hasta el lunes oficialmente se indicó el nombre de otra persona, tiñó la historia de oscuro dramatismo. Y si no fuera suficiente con lo narrado, Gaspi era papá de una nena pequeña y el Vasquito hijo único.