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Christa Pike sigue inconsciente en el hospital tras la fallida ejecución

Los médicos continúan intentando eliminar de su organismo la enorme dosis de pentobarbital, que le fue aplicado en dos inyecciones el pasado miércoles

4 de octubre 2026 · 20:18hs
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Christa Pike sigue inconsciente en el hospital tras la fallida ejecución

Christa Pike continúa inconsciente y conectada a un respirador artificial en un hospital durante los cuatro días transcurridos desde su fallida ejecución en Tennessee, y es posible que su pronóstico no se conozca hasta dentro de varios días más, según afirmó uno de sus abogados.

Desde la fallida ejecución se difundió muy poca información sobre el estado de Pike. Los médicos continúan intentando eliminar de su organismo la enorme dosis de pentobarbital, que le fue aplicado en dos inyecciones, tal como lo establece el protocolo de ejecuciones de Tennessee.

>> Leer más: Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike, que sigue en estado crítico

Al ser consultado sobre si alguna vez recuperó la conciencia, Stephen Ferrell, defensor federal adjunto y abogado de Pike, indicó: “No que yo sepa”.

Pike, de 50 años, tenía 18 cuando en 1995 junto a su novio torturó y mató a una compañera de clase, Colleen Slemmer, en un arrebato de celos en 1995. Se convirtió en una de las mujeres más jóvenes enviadas al corredor de la muerte y estaba previsto que fuese la primer mujer ejecutada en el Estado en más de 200 años.

Brazos ampollados

Funcionarios penitenciarios de Tennessee le administraron a Pike dos dosis del fármaco el miércoles por la noche. El pentobarbital no la mató, pero sus brazos quedaron quemados y con ampollas por los fármacos cáusticos, según los abogados.

“No lo sabemos ahora y quizá nunca sepamos qué tipo de tortura soportó durante ese proceso, si estuvo consciente, qué dolor físico hubo, qué tortura mental atravesó”, expresó el abogado.

La defensa pidió que se ordenara a los funcionarios penitenciarios de Tennessee preservar cualquier registro escrito, comunicación, imagen o video de la ejecución.

El gobernador Bill Lee ordenó una investigación, que estará a cargo del exfiscal federal Ed Stanton.

Aún no se sabe qué ocurrirá con Pike si finalmente logra recuperarse. Los abogados pidieron al gobernador que conmute la pena de muerte por una cadena perpetua. “Podría no recuperarse del todo, y podría haber interrogantes sobre su capacidad mental”, dijo Ferrell.

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