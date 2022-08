Estuvo preso, vendía tortas asadas y lo mataron a tiros al ir a visitar a una amiga

Los pesquisas recogieron más tarde cinco vainas servidas sobre el asfalto. “Es seguro que bajaron del auto porque con la luz que hay en la esquina no se ve nada, si no le hubieran errado los tiros”, dijo otra vecina del lugar. En tanto, la amiga de Frutos dijo no haber visto nada ya que estaba dentro de su casa.

>> Leer más: Entran a una casa de Tablada, ejecutan a balazos una mujer y dejan malherido a su hijo

Cuando Gastón terminó tirado en pleno asfalto los vecinos llamaron al 911 y al llegar la policía una ambulancia del SIES ya lo había trasladado al Hospital de Emergencias. A la 1.45 el hombre murió en ese centro asistencial por heridas que recibió en el cráneo, el brazo y la pierna izquierda. La fiscal de la Unidad de Homicidios Gisela Paolicelli ordenó el relevamiento del lugar en busca de cámaras de videovigilancia y testigos presenciales, además de realizar pericias de planimetría, levantamiento de rastros y las vainas servidas.

Los vecinos y los amigos de Gastón contaron que él salía con una chica, pero aseguraron: “No sabemos cómo era esa relación. El tenía un hermano preso y otro que no vive en Rosario, pero no tenía padres hace mucho tiempo. Vivía solo en un departamento del Fonavi, por ahí lo mataron por la junta que tenía, pero no andaba en cosas raras. Quería reinsertarse en la sociedad”.

La reinserción de la que hablan se debe a que hace un tiempo Frutos había estado preso por robo, “se confundió y pagó la condena. Por ahí quedó con una cuenta impaga, vaya a saber”, dijo un vecino del Fonavi. Muchos de los que lo veían a Gastón ofrecer tortas asadas ignoraban de su paso por la prisión. “Era un trabajador y siempre se lo veía en la esquina, si alguien anda en cosas raras no trabaja así”, comentó un vecino que lo cruzaba a menudo.

Gastón era un hombre alto y para sus amigos es posible “que lo hayan confundido con otra persona. Hay un muchacho que andaba con él y pudieron confundirlo” dijeron. También evalúan la posibilidad de que “la haya ligado por algún familiar”, en alusión a su hermano detenido.

En tanto, su socio en la venta de tortas asadas en la esquina de Ovidio Lagos y Acevedo dijo no saber nada. Y en el departamento del Fonavi en el que Gastón vivía, algunos de sus familiares fueron claros ante la consulta periodística: “No vamos a hablar y no queremos decir nada”, sentenciaron de manera tajante.