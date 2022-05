Esteban Alvarado: "Los fiscales me pintaron como un monstruo"

La declaración de Alvarado precedió a la presentación de los alegatos de clausura por parte de sus abogados en el juicio que, desde hace más de dos meses, se le sigue junto a otros seis acusados en el Centro de Justicia Penal. “Nunca fui un seco, un NN, mi error fue nunca declarar nada”, adujo para justificar su situación patrimonial. Fue crítico de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, al punto que el tribunal le llamó la atención y le advirtió que, de tener algo para denunciar, lo haga por los canales formales.

>>Leer más: Piden que se investigue cómo se actuó en las causas de Alvarado relacionadas con droga

“Nunca llegaron a nada. La causa fue armada por la provincia y ya se va a demostrar. En mi jerga, los fiscales aplican mafia con papeles porque son fiscales y a ellos nadie los investiga”, dijo, y añadió: “Esta causa es para tirarle mierda a (el senador, Armando) Traferri, a (la vicegobernadora, Alejandra) Rodenas, a un abogado. ¿Qué tienen que ver Rodenas y Traferri en esta causa? Si yo declaraba contra Traferri hubiera firmado un abreviado y capaz que en ocho años me iba a mi casa. Pero como no me presté al juego de la Fiscalía acá estoy declarando y siendo condenado”.

A continuación aludió al anuncio realizado la semana pasada por los fiscales respecto a que denunciarán ante el Consejo de la Magistratura de la Nación la conducta del fiscal federal rosarino Marcelo Bailaque, quien denegó medidas judiciales para investigar al sindicado como jefe narco en el año 2013. “Esto tiene un mensaje: es como decirle a ustedes ojo con lo que van a hacer con Alvarado, porque si lo condenan mal vamos a ir contra ustedes”, comparó.

>>Leer más: Juicio a Alvarado: historia de una denuncia de la que nadie quería hacerse cargo

“Este juicio no es lo que decían _insistió_. Ellos estuvieron más tiempo con micrófonos afuera que lo que fue la causa acá adentro. Acá no aportaron nada”. Conectado a la sala por videoconferencia desde la cárcel de Ezeiza, reiteró que él se hizo cargo de algunos delitos “como la maniobra de los teléfonos espejo” pero negó su responsabilidad en los hechos más graves que le endilgan: “Yo, Esteban Alvarado, sé que no hice nada. Ni homicidio, ni asociación ilícita ni nada por el estilo. Hablan de narcotráfico y no estoy ni condenado por narcotráfico, estoy recién siendo investigado. Igual, si me condenan, apelaré hasta las últimas consecuencias”.