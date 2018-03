"Este no fue un crimen al voleo", dijo el fiscal

"No se descarta ninguna hipótesis, pero ésto no es algo al voleo". Una vez concluida la audiencia imputativa el fiscal Leandro Lucente realizó una rueda de prensa en las escalinatas de los tribunales sobre la calle San Carlos al 800. El funcionario indicó que por el momento la investigación está en la etapa de "saber quién es quién" y que "no entrevistó a ningún dirigente de la Uocra". Explicó que aún no se puede establecer el móvil del ataque y aunque todas las hipótesis están sobre la mesa, la del robo es la única descartada. "Del sumario que estamos trabajando no se desprende que haya habido un diálogo previo entre los agresores y Julio Galván y Juan Garcilazo", explicó el fiscal en relación al supuesto mensaje de los sicarios: "No rompan las pelotas en La Plata". Como ya lo había hecho en la audiencia, Lucente explicó que la evolución del caso depende de "las pericias de los celulares que se le incautaron a los detenidos y de las pericias balísticas". Indicó, además, que dispuso que las familias blanco de la agresión cuenten con protección policial y sostuvo que uno de los hijos de Galván sufrió dos amenazas posteriores al ataque. El 12 de marzo recibió un llamado en el que le dijeron: "¿Ya te diste cuenta lo que le pasó a tu papá? Sabemos que tenés un hijo". Y al día siguiente, en otro llamado desde un número privado de celular, le expresaron: "Ya te voy a ir a visitar. Y lo que prometo lo cumplo". Lucente indicó que previo al ataque a balazos Galván ni Garcilazo había denunciado haber recibido amenazas de muerte.