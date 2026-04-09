La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord

Más de 5.400 personas se inscribieron en todas las provincias argentinas y en la ciudad de Buenos Aires para el remate de autos, motos y un avión

La convocatoria a la próxima subasta de bienes incautados al delito en Rosario tuvo resultados más que satisfactorios para sus organizadores. La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) anunció este jueves que la inscripción cerró con una cifra récord en comparación con ediciones anteriores.

De acuerdo al registro oficial, 5.411 personas se anotaron para el remate del jueves 16 de abril en el Salón Metropolitano . La lista cuenta con participantes de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

El gobierno santafesino preparó 150 lotes para la puja de la semana próxima. En su mayoría se trata de vehículos automotores, mientras que la gran novedad es la venta de un avión de seis plazas que pertenecía a una empresa del financista Daniel Casanovas , imputado por estafas y otros delitos económicos.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza , planteó que la respuesta a la convocatoria es una señal de la confianza de la ciudadanía en "un proceso que se caracteriza por su transparencia, publicidad y accesibilidad" . En este sentido señaló el efecto positivo que tuvieron las cuatro subastas anteriores que se llevaron a cabo desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro .

"Cada lote que se subasta vuelve a la sociedad convertidos en recursos útiles para todos los santafesinos", aseguró el funcionario en cuanto a los remates que viene organizando Aprad desde 2018. En cuanto a esta política, indicó: "Los bienes que provienen del delito deben transformarse en oportunidades para la comunidad".

>> Leer más: Denuncian que la defensa mintió sobre el avión de la subasta pública en Santa Fe

La inscripción que se cerró este martes en la página oficial del gobierno era obligatoria para participar del remate de la semana siguiente. La cantidad de asistentes puede reducirse en los próximos días, ya que el Ministerio de Justicia y Seguridad analizará todos los datos junto a la Policía de Investigaciones (PDI) para descartar conexiones con organizaciones delictivas.

Entre otras medidas para garantizar el acceso a los autos, motos y demás bienes, la provincia garantiza el bloqueo de dominio de los vehículos. Cada uno recibe una patente diferente y se anula el vínculo con el titular registral anterior.

¿Cuánto dinero obtuvo la provincia con las subastas públicas?

Desde que comenzó la administración de Pullaro en la Casa Gris, el gobierno santafesino recaudó más de 3.500 millones de pesos en cuatro subastas públicas. La última se llevó a cabo el 18 de septiembre en la Estación Belgrano de la ciudad capital, donde se cerraron ventas por un total de $ 1.238.960.000.

Los remates son organizados por Aprad, el organismo que administra los bienes y efectos secuestrados o procedentes de otras medidas judiciales vinculadas a delitos o contravenciones. En todos los casos, el Estado provincial a punta a darles una utilidad social.

La agencia santafesina se encarga de buscar un nuevo destino para automóviles, pero también recibe insumos informáticos, celulares, joyas y muebles. En lo que respecta a los vehículos, pueden asignarse a la Policía, al Servicio Penitenciario o a instituciones educativas y asistenciales. El remate es otra opción, así como la compactación. Finalmente, los elementos de cocina, vestimenta y demás bienes hogareños pueden destinarse a entidades de beneficencia.