"Es volver a vivir": la emoción del policía Luciano Nocelli al quedar libre tras 5 años preso

"En aquel momento saludé a mi hijo, a mi esposa, me fui a trabajar, pasé una situación extrema y por cumplir con mi deber no pude volver más. Me quedé encerrado 5 años. Me dejaron sin futuro", describió Nocelli. El 21 de mayo de 2019, cuando trabajaba como agente del Comando Radioeléctrico, el policía mató a Jimena Daiana Gramajo, de 25 años, y Maximiliano Rosasco, de 35, en contexto de un intento de robo con enfrentamiento.