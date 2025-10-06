Llega la segunda edición del Seven Rosa, el evento solidario de hockey que concientiza sobre el cáncer de mama

Este sábado y domingo en el Hipódromo de Rosario, más de 250 jugadoras disputarán un torneo que colaborará con Cocinas Solidarias Rosario y Fahop

El próximo fin de semana Rosario vivirá la segunda edición de Seven Rosa , el evento solidario de hockey femenino, organizado por la Asociación Hockey Mamis en Rosario y enmarcado en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Este año el evento está dedicado a ayudar a Cocinas Solidarias de Rosario y Fahop.

El evento, que por primera vez será internacional, se realizará el 11 y 12 de octubre en el Hipódromo de Rosario y congregará que reunirá a más de 250 jugadoras de hockey de Buenos Aires, Santa Fe y de la ciudad uruguaya Punta del Este.

La entrada será libre y gratuita, pero se apuesta a la solidaridad y se solicita la donación de un alimento no perecedero, que será destinado a las Cocinas Solidarias de Rosario.

Además, las voluntarias de Lalcec estarán presentes con alcancías para recibir donaciones . Todo lo recaudado este año será donado a Fahop (Fundación Argentina de Oncohematología Pediátrica), que brinda apoyo a niños con cáncer.

“El cáncer de mama se cura si se detecta a tiempo. Y la actividad física, especialmente en equipo, es fundamental para disminuir factores de riesgo como el sedentarismo y la obesidad”, destacaron en Asociación Hockey Mamis en Rosario.

Cómo será el evento

Seven Rosa emerge como uno de los eventos solidarios deportivos de la ciudad y este fin de semana tendrá su segunda edición que excede la propuesta deportiva y busca transmitir un mensaje de solidaridad y prevención del cáncer de mama.

En total serán 24 equipos distribuidos en 4 zonas, el torneo garantiza un mínimo de 5 partidos por equipo, sumando cuartos de final, semifinales y finales.

Este año, el Seven Rosa suma a la Asociación de Jovatos, la organización de Veteranos de Rugby de Rosario, junto a Loga Classic, quienes participarán con equipos de rugby provenientes de distintos puntos del país.