Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur Los representantes de la Rosarina jugarán desde el 19 de octubre, en el certamen a nivel federal de AFA 6 de octubre 2025 · 21:37hs

Unión de Alvarez. El Rojinegro comandado por César Gáspari jugará el próximo Regional. Coronel Aguirre. El equipo de Villa Gobernador Gálvez dirigido por Damián Ledesma y Germán Rivarola jugarán el Regional

Los representantes de la Asociación Rosarina de Fútbol, Coronel Aguirre y Unión de Álvarez, disputarán el nuevo torneo Regional Amateur de AFA donde participarán aproximadamente 333 clubes de todos el país. Y de Santa Fe serán 19 instituciones en la próxima competencia.

La edición 2025/26 del Regional comenzará el fin de semana del 19 de octubre. La primera intención era comenzar en noviembre, pero por pedido de varios clubes y la necesidad de no extender demasiado el calendario, teniendo en cuenta que los equipos que logren los ascensos necesitan un receso y previa organización para disputar el siguiente Federal A, el Consejo Federal resolvió fijar la mencionada fecha.

Cabe señalar que el fin de semana siguiente, 26 de octubre, habrá elecciones a nivel nacional y la 2ª fecha recién se jugará el 2 de noviembre.

El Rojinegro de Álvarez Unión comenzó con los trabajos para afrontar el nuevo certamen nacional. “Estamos en el medio de la competencia, faltan seis fechas y nuetro objetivo es pelear hasta el final el título local. Pero miramos de reojo el Regional, faltan dos semanas y queremos afrontarlo de la mejor manera”, aseveró César Gáspari.

El cuerpo técnico del Rojinegro está conformado por Facundo Pallero, Nicolás Cardini, Migeul Cornejo y David Fiore. Coronel Aguirre, a full con los trabajos Comandado por la dupla técnica conformada por Damián Ledesma y Germán Rivarola, el plantel con varios refuerzos trabaja en el estadio Ezequiel Pocho Lavezzi.