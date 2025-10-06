La Capital | Ovación | Coronel Aguirre

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

Los representantes de la Rosarina jugarán desde el 19 de octubre, en el certamen a nivel federal de AFA

6 de octubre 2025 · 21:37hs
Unión de Alvarez. El Rojinegro comandado por César Gáspari jugará el próximo Regional.   

Unión de Alvarez. El Rojinegro comandado por César Gáspari jugará el próximo Regional. 

 
Coronel Aguirre. El equipo de Villa Gobernador Gálvez dirigido por Damián Ledesma y Germán Rivarola jugarán el Regional 

Coronel Aguirre. El equipo de Villa Gobernador Gálvez dirigido por Damián Ledesma y Germán Rivarola jugarán el Regional 

Los representantes de la Asociación Rosarina de Fútbol, Coronel Aguirre y Unión de Álvarez, disputarán el nuevo torneo Regional Amateur de AFA donde participarán aproximadamente 333 clubes de todos el país. Y de Santa Fe serán 19 instituciones en la próxima competencia.

La edición 2025/26 del Regional comenzará el fin de semana del 19 de octubre. La primera intención era comenzar en noviembre, pero por pedido de varios clubes y la necesidad de no extender demasiado el calendario, teniendo en cuenta que los equipos que logren los ascensos necesitan un receso y previa organización para disputar el siguiente Federal A, el Consejo Federal resolvió fijar la mencionada fecha.

Cabe señalar que el fin de semana siguiente, 26 de octubre, habrá elecciones a nivel nacional y la 2ª fecha recién se jugará el 2 de noviembre.

El Rojinegro de Álvarez

Unión comenzó con los trabajos para afrontar el nuevo certamen nacional. “Estamos en el medio de la competencia, faltan seis fechas y nuetro objetivo es pelear hasta el final el título local. Pero miramos de reojo el Regional, faltan dos semanas y queremos afrontarlo de la mejor manera”, aseveró César Gáspari.

El cuerpo técnico del Rojinegro está conformado por Facundo Pallero, Nicolás Cardini, Migeul Cornejo y David Fiore.

Coronel Aguirre, a full con los trabajos

Comandado por la dupla técnica conformada por Damián Ledesma y Germán Rivarola, el plantel con varios refuerzos trabaja en el estadio Ezequiel Pocho Lavezzi.

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur
Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

