"El Viejo Cantero y su esposa lideran una estructura dedicada a múltiples delitos"

“Este miércoles se hicieron 29 allanamientos, 23 en Rosario y 6 en Villa Constitución. Además hemos requisado la celda de Ariel Máximo Cantero en Marcos Paz y todo el pabellón 8 de Coronda. Así culmina una primera parte de una investigación que comenzamos en noviembre del año pasado respecto de una asociación ilícita. En general se secuestró mucho material de interés para la investigación, entre ellos varios vehículos, material estupefacientes, animales exóticos, armas de fuego, entre otros elementos”, precisó Carbone.

>> Leer más: Investigación por balaceras: detuvieron al "Viejo" Cantero, fundador de la banda Los Monos

El fiscal señaló que los procedimientos de este miércoles se desprendieron de la investigación que procura recapturar a Claudio Morocho Mansilla (prófugo de la cárcel de Piñero). “A partir de allí, llegamos a una persona que tiene un lugar importante en la investigación, Nelson Pando Aguirre. Desde allí observamos una gran estructura de hechos intimidación pública que tuvieron lugar el año pasado como las balaceras a estaciones de servicios y una de las escuelas que fue baleada en noviembre de 2021”, contó.

VIDEO DE LA DETENCIÓN Y TRASLADO DE "EL VIEJO CANTERO"

En cuanto al rol que podría tener “El viejo” Cantero en esta estructura atacada hoy, Carbone subrayó: “Cantero y su pareja están en la cúpula de esta estructura delictiva que ventilaremos en la audiencia imputativa. Estamos hablando de una organización muy compleja, una asociación ilícita dedicada a la comisión de múltiples delitos, que tiene como líderes al señor Cantero y a su pareja”.

Cajas con alimentos del plan Cuidar

Por su parte, Haurigot consignó que en el casa de Avellaneda al 4500, donde reside el fundador de la banda de Los Monos, se secuestraron vehículos, animales exóticos y varias cajas de alimentos de la Municipalidad de Rosario que pertenecen al plan Cuidar. “Los secuestros han sido múltiples en los distintos lugares. Además de los animales, autos y armas, pudimos sumar y poner en evidencia toda una cuestión patrimonial que es muy interesante a la hora de investigar la correlación de ese patrimonio con los ingresos declarados realmente por estas personas”, agregó.

La fiscal mencionó también entre el material secuestrado gran cantidad de cajas con alimentos de la Municipalidad. “Tenemos que investigar a qué se refieren este alimento. En el lugar no había una cocina o lugar para procesar esos alimentos. Todo es muy reciente. Lo destacable es que se pudo coordinar una gran cantidad de procedimientos. Pensamos en una audiencia con imputaciones a 21 personas. Es decir, será una audiencia larga y compleja, que requiere interpretar muchos datos. El personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fue muy riguroso en la investigación, fueron precisos sobre los domicilios que estamos investigando”, precisó.

Haurigot adelantó que la audiencia imputativa en la que se formularán las acusaciones y se ventilarán las pruebas e indicios que se recolectaron en esta banda se realizará martes o miércoles de la semana próxima. “Presentaremos dos núcleos que bajan de la estructura de Los Monos para entregar territorios o permisos para vender estupefacientes. Las cajas de la Municipalidad halladas en la casa de calle Avellaneda pertenecen al plan Cuidar. Esto es muy llamativo y lo vamos a investigar”, agregó.

Las cajas en cuestión tenían distinto tipos de alimentos no perecederos, dijeron los fiscales. “Creemos que eventualmente serían destinados a una especie de comedor barrial que funcionaría en ese lugar, donde no vimos indicios de eso. No había cocina. Mas bien vimos algo parecido a un salón de fiesta con algunos detalles. También hubo secuestro vinculado a la riña de gallos, animales exóticos, rings para que se desarrollen esas peleas, además de 18 caballos y otros animales en malas condiciones de salud”, precisó Carbone.