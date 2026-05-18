El test de alcoholemia dio positivo y lo detuvieron porque su pareja pateó el patrullero

La mujer de 59 años y el conductor del auto quedaron bajo arresto por agresiones a la policía durante un operativo de rutina en Pueblo Esther

Un control de alcoholemia derivó este lunes a la madrugada en la detención de dos personas como consecuencia de un conflicto inusitado. Según la denuncia, una mujer de 59 años empezó a darle patadas a un patrullero en Pueblo Esther mientras se llevaba a cabo un operativo de rutina.

Agentes del Comando Radioeléctrico arrestaron a Pastora F. a la medianoche junto a un conductor ebrio en el cruce de la ruta provincial 21 y las vías del ferrocarril . Fuentes oficiales señalaron que ambos agredieron a los agentes cuando iban a secuestrar el auto en el que viajaban.

La pareja no sólo quedó demorada en la subcomisaría 15ª de Pueblo Esther por su actitud violenta. Previamente los llevaron a un centro de salud local a bordo de un patrullero para someterse a un examen médico por el incidente.

Voceros de las fuerzas de seguridad provinciales detallaron que Antonio G. fue interceptado mientras circulaba por la ruta cerca del límite con Alvear. El primer examen con un alómetro dio positivo y luego se negó a realizar otro test con alcoholímetro .

A partir de la respuesta del conductor, la policía decidió remitir el coche al corralón. De acuerdo a la declaración de los agentes que estaban trabajando allí, el hombre de 54 años y su acompañante se fueron ebrios y ofuscados por la situación, pero la historia no terminó ahí.

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Cuando llegó al grúa comunal para trasladar el vehículo, la pareja volvió caminando e interfirió con la labor de la policía. Entre otras cuestiones, el reporte indica que Pastora F. se puso a patear uno de los patrulleros y terminó esposada por esta agresión.

La policía confirmó que el automovilista también fue demorado por resistencia a la autoridad, además de los daños al móvil oficial. Ambos quedaron a disposición de la Justicia provincial en Pueblo Esther.