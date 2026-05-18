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Nuevo reclamo de deuda en Newell's, ahora del representante del exvolante Juan Ignacio Méndez

El representante del exvolante Juan Ignacio Méndez reclamó una importante deuda de Newell's, que se suma al pasivo heredado mostrado el jueves en la auditoría

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

18 de mayo 2026 · 11:08hs
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Juan Ignacio Méndez no jugpó mucho en Newells ni dejó una gran huella

LA CAPITAL

Juan Ignacio Méndez no jugpó mucho en Newell's ni dejó una gran huella, pero reclamó una deuda importante.

En Newell's los dolores de cabeza por el estado financiero heredado no paran. Es que después de conocerse la auditoría, en las últimas horas se sumó un nuevo reclamo, la del representante del ex volante rojinegro Juan Ignacio Méndez. Lo que se reclama es la comisión.

Después de conocer en la asamblea del último jueves la deuda que arrojó la auditoría de la anterior Comisión Directiva, que mostró la contundente suma de 33 millones de dólares, en las últimas horas, otra intimación llegó al Parque Independencia por una suma muy elevada de parte de un representante por la comisión de una negociación.

Se trata de Nazareno Damián Francés, quien es representante del futbolista Juan Ignacio Méndez, volante que desembarcó en la Lepra el 31 de julio de 2024 proveniente de Vélez Sarsfield, y que firmó su vínculo con el Rojinegro por tres años y medio en condición de libre a cambio de una deuda que tenía el futbolista con la entidad Fortinera.

>>Leer más: Newell's y el desafío de escalar montañas empinadas en las tres tablas que tendrá por delante

Qué reclama el representante de Juan Ignacio Méndez

La intimación que llegó al club del Parque es por 350 mil dólares, monto que justifica el representante como producto de una comisión por la negociación. Méndez nunca pudo afianzarse en el primer equipo Leproso, por eso en julio de 2025 pasó a préstamo a Instituto de Córdoba en una negociación que tuvo muchas idas y vueltas.

El mendocino no había pasado la primera revisión médica en la institución cordobesa por un problema cardíaco y el pase se había caído, pero luego de que le realizaran nuevos estudios se firmó el contrato entre las instituciones a préstamo por un año y medio, sin cargo y con una opción de compra de 900 mil dólares.

Con la Gloria cordobesa, el mediocampista jugó 9 partidos en 2025 y 14 encuentros en la última Liga Profesional, donde no convirtió goles, dio una asistencia y vió una tarjeta amarilla. También fue protagonista de un cotejo por la Copa Argentina.

Cabe recordar que el vínculo entre Méndez y Newell's se interrumpió tras un acuerdo entre el futbolista y la Lepra por una deuda que tenía el club. Esto significa que cuando el volante finalice su vínculo con Instituto quedará en libertad de acción.

Francés, el representante que intimó a la Lepra, tiene una denuncia por estafa del ex futbolista Rolando Zárate en Buenos Aires.

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