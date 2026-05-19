Plan Divino, el show que arrasa en el país, llega a Rosario con un homenaje a García y Páez Con una banda con alta representación rosarina, se promete una noche emotiva que repasará clásicos de los dos músicos 19 de mayo 2026 · 10:19hs

Plan Divino, el espectáculo que viene creciendo en cada presentación, vuelve a Rosario con una propuesta 100% dedicada a Charly García

Después de agotar localidades en distintas ciudades del país y convertirse en uno de los espectáculos homenaje más impactantes de la escena nacional, Plan Divino llega a Rosario con una propuesta renovada: la segunda parte de “García/Páez", el show que celebra la obra de dos gigantes del rock argentino. La cita será el 29 de mayo en el Teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma TuTicket.

En la voz de Tiago Galíndez (ex Piano Bar), el espectáculo recorrerá clásicos inolvidables de Charly García y Fito Páez, atravesando distintas etapas de sus carreras, con una interpretación poderosa y llena de energía. La banda está completada por Pato Massini (teclados), Tato Zeballos (guitarra), Yago Varas (bajo), Agustín Borsini (batería) y Mary San Damaso (coros).

Mucho más que un tributo Plan Divino viene creciendo show a show. La propuesta no solo interpreta canciones: recrea una atmósfera, una época y una obra que marcó generaciones enteras. Con una producción audiovisual impactante, arreglos de alto nivel y una conexión total con el público, el show se presenta como una experiencia imperdible para fanáticos del rock argentino.