El agro aportaría u$s 36.100 millones impulsado por mayores exportaciones

La BCR elevó en u$s 800 millones la previsión de ingreso de divisas, tras una mejora en la producción de soja y maíz y los precios internacionales

La liquidación de divisas del agro en 2026 alcanzaría los u$s36.100 millones, impulsada por una mejora en las estimaciones de producción y exportación de soja y maíz, junto con precios internacionales más favorables. Así lo señalaron los economistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, (BCR) Tomás Rodríguez Zurro, Emilce Terré y Julio Calzada.

Según el informe, la nueva proyección representa un incremento de u$s 800 millones respecto de la estimación realizada en abril y ubica el ingreso de dólares en niveles prácticamente idénticos a los previstos para 2025, contemplando tanto las operaciones liquidadas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) como aquellas canalizadas a través del mercado Contado con Liquidación (CCL).

En su último reporte mensual de producción nacional, GEA-BCR elevó las previsiones para la campaña 2025/26. La estimación de soja pasó a 50 millones de toneladas, dos millones más que en abril, mientras que la de maíz subió a 68 millones de toneladas, con un incremento de un millón.

La mayor oferta de granos también impactó sobre las proyecciones industriales y exportadoras. En el caso de la soja, se ajustó al alza la previsión de molienda en un millón de toneladas, lo que deriva en mayores exportaciones de harina/pellets y aceite.

A su vez, la estimación de exportaciones de maíz se incrementó en 500.000 toneladas. A pesar de la interrupción de las lluvias en el final del período crítico, la producción de maíz 2025/26 fue superadora y quedó muy por encima de los 15,5 Mt proyectados al inicio de la siembra, precisaron desde la BCR.

Desde el 24 de diciembre las lluvias prácticamente se cortaron y el maíz temprano comenzó a sentir el impacto en pleno llenado de granos. A pesar de ello, a medida que avanzó la cosecha los rindes resultaron mucho mejores de lo que se esperaba. El rendimiento promedio regional de maíz sube 5 quintales respecto de la última estimación y se ubica ahora en 110 qq/ha. Considerando una superficie sembrada de 2,3 Mha —la mayor área cultivada de los últimos 17 años— y unas 440.000 ha que no se destinarán a grano comercial, la producción final de maíz en la región núcleo se estima en 20,35 Mt; un 35% por encima del récord previo (15,5 Mt en la campaña 2019/20).

Mejora de la previsión de ingresos

De acuerdo con los economistas de la entidad rosarina, la combinación de mayores volúmenes exportables y precios internacionales levemente superiores a los registrados un mes atrás explica la mejora en la previsión de ingreso de divisas para el próximo año.

El informe también repasó el desempeño del sector en lo que va de 2026. Durante el primer cuatrimestre, el agro liquidó aproximadamente u$s 8.516 millones, por debajo de los más de u$s 9.000 millones registrados en igual período del año pasado.

La caída interanual responde, según el análisis, a dos factores principales. Por un lado, al efecto residual del régimen de eliminación temporaria de retenciones implementado en septiembre pasado, que incentivó un adelantamiento de operaciones y redujo el ingreso de dólares en los meses posteriores. Por otro, al lento avance de la cosecha y de la comercialización en abril.

Sin embargo, en los primeros días de mayo comenzó a observarse una recuperación en el ritmo de negocios. El avance de la cosecha de soja y la mejora en los precios ofrecidos aceleraron las ventas por parte de los productores.

“De esta manera, el flujo de divisas de la nueva cosecha al MLC ya ha comenzado a sentirse”, destacaron los economistas de la BCR.